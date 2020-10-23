На Кубани енот проник в сарай и застрял в горлышке разбитого баллона
Вечером 22 октября жительница Тимашевского района позвонила спасателям и сообщила, что в ее дом пробрался енот
Дикий енот забрался в сарай жительницы станицы Медведковской. Животное залезло головой в стеклянную банку. Пытаясь освободиться, енот разбил сосуд, при этом стеклянное кольцо с острыми осколками осталось на его шее.
«Хозяйка, услышав подозрительные звуки, вошла в сарай и увидела взбешенного енота, который страдал от боли. Испугавшись, она закрыла помещение и позвала соседей, но никто из них не осмелился войти внутрь и поймать хищника», — рассказали в инстаграме ГКУ «Кубань-СПАС» 23 октября.
Женщина обратилась к спасателям. Сотрудники «Кубань-СПАС» поймали животное при помощи удавки, освободили его шею от стеклянного кольца и обработали раны антисептиком. Затем енота вывезли в лесополосу и отпустили.
Жители края нередко сообщают о попавших в беду енотах. В декабре 2018 года в Приморско-Ахтарске прохожие увидели плавающего на льдине в море енота и позвали спасателей. А в августе 2020 года жители Новороссийска вызвали спасателей, чтобы снять с дерева енота, который сидел там два дня. Зверя спустили на землю, но он забрался обратно.
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В Тимашевском районе енот проник в сарай и устроил погром Инцидент произошел вечером 22 октября. Дикий енот проник в сарай жительницы ст. Медведовской и залез головой в стеклянную банку. Пытаясь освободиться из ловушки, животное разбило баллон, а стеклянное кольцо с острыми осколками осталось на шее. Хозяйка, услышав подозрительные звуки вошла в сарай и увидела взбешенного енота, который страдал от боли. Испугавшись, она закрыла помещение и позвала соседей, но никто из них не осмелился войти внутрь и поймать хищника. Женщина обратилась к спасателям. На помощь выехали специалисты Тимашевского отряда «Кубань-СПАС». При помощи удавки они поймали незваного гостя, освободили его шею от стеклянного кольца и обработали раны антисептиком. Затем енота вывезли в лесополосу и выпустили на волю.
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