На Кубани енот проник в сарай и застрял в горлышке разбитого баллона

View this post on Instagram

В Тимашевском районе енот проник в сарай и устроил погром Инцидент произошел вечером 22 октября. Дикий енот проник в сарай жительницы ст. Медведовской и залез головой в стеклянную банку. Пытаясь освободиться из ловушки, животное разбило баллон, а стеклянное кольцо с острыми осколками осталось на шее. Хозяйка, услышав подозрительные звуки вошла в сарай и увидела взбешенного енота, который страдал от боли. Испугавшись, она закрыла помещение и позвала соседей, но никто из них не осмелился войти внутрь и поймать хищника. Женщина обратилась к спасателям. На помощь выехали специалисты Тимашевского отряда «Кубань-СПАС». При помощи удавки они поймали незваного гостя, освободили его шею от стеклянного кольца и обработали раны антисептиком. Затем енота вывезли в лесополосу и выпустили на волю.