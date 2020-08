В Новороссийске енот два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он залез обратно

View this post on Instagram

К нам обратились жители улицы Чапаева в с. Борисовка и попросили снять енота с дерева который двое суток на нём сидит... Спасатели выехали на место и при помощи приставной лестницы залезли на дерево , затем при помощи удавки зацепили енота и спустили на землю.... Енот воспользовался минутной радостью спасателей по поводу завершения работы, освободился из петли и обратно залез на дерево... Было приятно решение больше сегодня его не трогать.... Подождём....