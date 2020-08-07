В Новороссийске енот два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он залез обратно

Краснодарский край

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Жители Новороссийска в августе вызвали спасателей на помощь еноту, который двое суток сидел на дереве

Начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров 7 августа рассказал в своем инстаграме, что жители улицы Чапаева в селе Борисовка попросили снять с дерева енота, который сидит там двое суток.

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Спасатели с помощью приставной лестницы залезли на дерево, удавкой зацепили енота и спустили на землю. Однако уже через минуту животное вылезло из петли и вернулось на свое место.

«Енот воспользовался минутной радостью спасателей по поводу завершения работы, освободился из петли и обратно залез на дерево. Было принято решение больше сегодня его не трогать. Подождем», — написал Одеров.

Напомним, вечером 8 июля в Новороссийске спасатели помогли двум чайкам, которые прогуливались по городу и могли попасть под машину.

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К нам обратились жители улицы Чапаева в с. Борисовка и попросили снять енота с дерева который двое суток на нём сидит... Спасатели выехали на место и при помощи приставной лестницы залезли на дерево , затем при помощи удавки зацепили енота и спустили на землю.... Енот воспользовался минутной радостью спасателей по поводу завершения работы, освободился из петли и обратно залез на дерево... Было приятно решение больше сегодня его не трогать.... Подождём....

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Животные МЧС Новороссийск

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