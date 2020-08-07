В Новороссийске енот два дня сидел на дереве. Спасатели спустили его, но он залез обратно

Жители Новороссийска в августе вызвали спасателей на помощь еноту, который двое суток сидел на дереве

Начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров 7 августа рассказал в своем инстаграме , что жители улицы Чапаева в селе Борисовка попросили снять с дерева енота, который сидит там двое суток.

Спасатели с помощью приставной лестницы залезли на дерево, удавкой зацепили енота и спустили на землю. Однако уже через минуту животное вылезло из петли и вернулось на свое место.

«Енот воспользовался минутной радостью спасателей по поводу завершения работы, освободился из петли и обратно залез на дерево. Было принято решение больше сегодня его не трогать. Подождем», — написал Одеров.