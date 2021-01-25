В Сочи волосы 11-летней девочки засосало в диффузор бассейна
В Сочи в январе 11-летняя девочка едва не утонула в бассейне отеля
Инцидент произошел в одном из отелей Имеретинской низменности. По предварительным данным, волосы 11-летней девочки засосало в диффузор бассейна, из-за чего она не могла выбраться на поверхность.
Информацию о происшествии порталу Юга.ру подтвердили в УВД Сочи. В ведомстве рассказали, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Как уточнил редакции источник в медицинской службе курорта, на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, ребенку госпитализация не понадобилась.
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