В Сочи волосы 11-летней девочки засосало в диффузор бассейна

В Сочи в январе 11-летняя девочка едва не утонула в бассейне отеля

Инцидент произошел в одном из отелей Имеретинской низменности. По предварительным данным, волосы 11-летней девочки засосало в диффузор бассейна, из-за чего она не могла выбраться на поверхность.

Информацию о происшествии порталу Юга.ру подтвердили в УВД Сочи. В ведомстве рассказали, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.