В Сочи волосы 11-летней девочки засосало в диффузор бассейна

Краснодарский край

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В Сочи в январе 11-летняя девочка едва не утонула в бассейне отеля

Инцидент произошел в одном из отелей Имеретинской низменности. По предварительным данным, волосы 11-летней девочки засосало в диффузор бассейна, из-за чего она не могла выбраться на поверхность.

Информацию о происшествии порталу Юга.ру подтвердили в УВД Сочи. В ведомстве рассказали, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Как уточнил редакции источник в медицинской службе курорта, на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, ребенку госпитализация не понадобилась.

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Напомним, похожий случай произошел в Сочи в январе прошлого года. Тогда в одном из санаториев курорта шестилетнего ребенка засосало в диффузор бассейна. Кроме того, в августе 2019 года на пляже одного из аквапарков Сочи мальчик зацепился ногой за кусок дерева, и ему оторвало часть пальца.

Дети Происшествия Сочи

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