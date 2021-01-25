ФК «Краснодар» изменил правила компенсации по абонементам прошлого сезона

Краснодарский край

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В конце января в футбольном клубе «Краснодар» рассказали об отмене продаж весеннего пакета

Напомним, в марте 2020 года в России приостановили чемпионат и Кубок России по футболу. В июне турниры возобновили, но с заполняемостью трибун не более чем на 10%. ФК «Краснодар» устроил лотерею среди владельцев сезонных абонементов, чтобы определить тех, кто попадет на оставшиеся матчи сезона 2019/20.

Тем, кто не смог попасть на четыре последних игры, клуб предложил возместить стоимость одним из трех способов на выбор: скидкой на абонемент сезона 2021/22, бесплатным пакетом «Весна-2021» на домашние матчи «Краснодара» в сезоне-2020/21 либо сертификатом в официальный магазин. При этом уточнялось, что из-за санитарных ограничений билеты на сезон 2020/21 не продаются.

22 января 2021 года в пресс-службе клуба заявили, что из-за ковидных мер в этом году отменили запуск продаж пакета «Весна-2021». Те обладатели абонементов прошлого сезона, которые выбрали его в качестве компенсации, автоматически получают вместо него скидку на абонемент сезона 2021/22.

Проходить заново процедуру оформления в кассах стадиона не требуется. Клуб объявит о начале продаж абонементов на официальном сайте и в соцсетях.

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ФК «Краснодар» изменил правила компенсации по абонементам прошлого сезона
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