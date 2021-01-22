Краснодарцам предложили сделать прививку от ковида в мобильных пунктах

Краснодарский край

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На улицах Краснодара 21 января заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса

Напомним, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил, что в России «впервые в мире» зарегистрировали вакцину от COVID-19 — «Спутник V». В декабре стартовала масштабная вакцинация населения, в первую очередь прививку решили сделать учителям и медикам. А 18 января 2021-го началась массовая вакцинация населения. Для этого Краснодарский край получил 19 тыс. доз препарата, а к началу февраля в регион должно поступить еще более 200 тыс. доз. Любой житель Кубани старше 18 лет может получить бесплатную прививку в одном из 97 медучреждений. Укол делается дважды — второй раз пациент получит вакцину через три недели.

21 января в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в городе начали работать выездные прививочные бригады, которые будут вакцинировать местных жителей от ковида. Они будут стоять каждый день с 9:00 до 17:00 на Главной городской площади (улица Красная, 122), а также на парковке и в здании ТРЦ «Красная площадь» на Дзержинского, 100.

Чтобы получить прививку в мобильном пункте, нужно иметь при себе три документа: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Перед вакцинацией нужно будет пройти осмотр терапевта и подписать добровольное согласие на оказание услуги.

После прививки пациент получит сертификат, который необходим для получения второй дозы препарата через 21 день. 

Противопоказанием к вакцинации могут стать признаки ОРВИ или повышенная температура. 

В мэрии напомнили, что прививку «Спутника V» горожане смогут в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно предварительно записаться на прием по телефоне или через портал «Госуслуги».

Вакцинация Коронавирус Краснодар Медицина

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Краснодарцам предложили сделать прививку от ковида в мобильных пунктах
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