В России собираются привлекать к административной ответственности за жесткое обращение с животными

В пресс-службе Минюста РФ рассказали, что для защиты прав животных хотят внести поправки в административной кодекс

Минюст РФ разработал поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание за жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к их содержанию, а также использование животных в культурно-зрелищных целях. Штраф за такие нарушения может составить от 3 до 150 тыс. рублей в зависимости от тяжести и того, физическое, юридическое или должностное лицо совершило эти действия.

Законопроект уже внесен в правительство РФ, а в марте этого года планируется к рассмотрению в Госдуме, выяснили «Известия».

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Сейчас в Уголовном кодексе есть нормы за жестокое обращение с животными и предусмотрено серьезное наказание. В том числе штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы и исправительные работы, ограничение свободы на срок до года, арест на шесть месяцев и лишение свободы на срок до трех лет.

Однако, как объяснил журналистам первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, привлечь к уголовной ответственности можно только в том случае, если животному был нанесен тяжкий вред, повлекший, например, смерть питомца, написал телеканал «360».

«Но те, кто просто издеваются над животным и не подпадают под эту статью, тоже заслуживают наказания», — заявил «Емельянов.

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В том, что уголовный кодекс в этой части работает не полноценно, уверен и зампред фракции «ЛДПР» Ярослав Нилов. По его словам, правоохранители часто отказываются от подобных дел, так как им сложно доказать виновность или привлечь к ответственности.