В полиции Краснодара 20 января рассказали порталу Юга.ру о ходе проверки по делу бульдога Буча, которого нашли обмороженным в мешке в мусорном баке

Напомним, в январе этого года в одном из контейнеров Краснодара нашли обмороженного пса, который находился в зашитом мешке. О случившемся рассказала местная жительница Анна Мельникова в соцсетях. Также она сообщила, что животное находится в тяжелом состоянии, и ему нужно найти собаку-донора для переливания крови.

После общественного резонанса в соцсетях, полиция Краснодара начала проверку.

20 января Анна Мельникова опубликовала на своей странице другой пост, в котором поведала историю пса. Она рассказала, что раньше собаку звали Буч, он жил со своей хозяйкой, но потом у той «что-то изменилось в жизни», и она отдала пса в другую семью с детьми. Пес начал ревновать к младшему ребенку, и тот испугался. Из-за этого собаку передали в третью семью, где он прожил месяц. По мнению женщины, новые хозяева что-то вкололи собаке, засунули в мешок, а после зашили его.

Мешок с собакой выбросили в контейнер, где его 11 января нашла девушка, гулявшая с собакой. Она засняла ситуацию на видео, сбегала домой и вернулась к контейнеру вместе с мужчиной. Вдвоем они перевернули контейнер и достали Буча из мешка. После чего пара позвонила волонтерам и ушла, оставив собаку лежать на морозе.

Пса спас мужчина и отвез его в ближайшую ветеринарную клинику. Однако в том учреждении не смогли помочь животному, потому что его состояние было критичным. В это время в клинику приехала волонтер и отвезла собаку в реанимацию.

Сейчас состояние собаки, которой дали второе имя «Феникс», улучшилось, но у нее по-прежнему есть серьезные повреждения шейного отдела позвоночника. Также Мельникова рассказала, что первые две хозяйки животного написали заявление в полицию. Однако активистка и другие неравнодушные к этой ситуации люди переживают, что дело могут «спустить на тормозах».

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Краснодару. Там журналистам сообщили, что полицейские уже установили и опросили всех лиц, являвшихся в разное время владельцами собаки. Последние хозяева Буча, которые приобрели собаку в декабре прошлого года, рассказали правоохранителям свою версию случившегося. По их словам, в день инцидента собака гуляла на закрытой дворовой территории их частного домовладения, а спустя некоторое время хозяева нашли тела пса без признаков жизни — его глаза были открыты, из пасти шла пена, имелось непроизвольное опорожнение кишечника. Так как в течение часа пес не пришел в себя, глава семейства положил тело в мешок и выбросил в ближайший мусорный бак.