Полиция начала проверку после того, как в мусорном баке в Краснодаре нашли замотанного в пакет бульдога

Краснодарский край

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В январе в одном из контейнеров Краснодара нашли обмороженную собаку

Накануне пост о происшествии появился в фейсбуке краснодарки Анны Мельниковой. Днем 11 января она нашла обмороженного бульдога в мусорном контейнере, он находился в мешке. Женщина рассказала о тяжелом состоянии животного и попросила отозваться тех, кто может предоставить собаку-донора для переливания крови. Также нашлась первая хозяйка собаки — она передала пса другим людям, именно новые владельцы могли выбросить питомца на улицу.

На листе с результатами первичного обследования, проведенного в ветеринарном учреждении, указано, что животное поступило с переохлаждением и температурой тела 28,3 °C. Животному дали «крайне остороджный» прогноз, «вплоть до летального».

Вечером ситуацию прокомментировали в УМВД России по Краснодару. Полиция начала проверку после появления в соцсетях информации о выброшенном животном, пишет ТАСС.

Напомним, в октябре в соцсетях распространилось видео, на котором краснодарец душит, избивает и пинает свою собаку. Позже полиции он объяснил, что так воспитывает питомца. 

Животные Краснодар Полиция

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