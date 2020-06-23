За жестокое обращение с животными на Кубани установили административную ответственность

Краснодарский край

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23 июня депутаты ЗСК рассмотрели во втором чтении изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях»

Депутаты краевого Законодательного собрания рассматривали изменения в той части закона, которая определяет административную ответственность за нарушения в организации приютов, в обращении с животными без владельцев. Изменяемые главы закона касаются и требований о регистрации и перерегистрации кошек и собак, и жестокого обращения с животными.

Законопроект в первом чтении был принят на мартовской сессии. Документ представил председатель профильного комитета Александр Джеус. В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» губернатором Кубани утвержден Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Краснодарского края. В соответствии с ним краевой департамент ветеринарии наделяется полномочиями контролировать эту сферу.

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Законопроект предлагает установить административную ответственность:

  • а несоблюдение требований в обращении с животными без владельцев
  • за нарушения в организации приютов для животных и норм содержания животных в них,
  • за жестокое обращение к животным.

Также для реализации полномочий органов местного самоуправления по контролю использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения законопроектом вводится статья 7.16, предусматривающая административную ответственность за нарушение установленного режима на особо охраняемых природных территориях местного значения.

«Мы принимаем очень важные в социальном плане изменения в Административный кодекс края. Они установят ответственность за соблюдение правил обращения с животными, а также за нарушение установленного режима особо охраняемых природных территорий местного значения. К сожалению, беречь и сохранять природу, окружающий животный мир одними лишь призывами — невозможно. Они должны быть подкреплены требованиями закона и штрафами за их невыполнение», — подчеркнул в комментарии спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Животные Законодательство ЗСК Юрий Бурлачко

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