Депутаты краевого Законодательного собрания рассматривали изменения в той части закона, которая определяет административную ответственность за нарушения в организации приютов, в обращении с животными без владельцев. Изменяемые главы закона касаются и требований о регистрации и перерегистрации кошек и собак, и жестокого обращения с животными.

Законопроект в первом чтении был принят на мартовской сессии. Документ представил председатель профильного комитета Александр Джеус. В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» губернатором Кубани утвержден Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Краснодарского края. В соответствии с ним краевой департамент ветеринарии наделяется полномочиями контролировать эту сферу.