Российские работодатели объяснили, что значит фраза «Мы вам перезвоним» после собеседования

Аналитики портала по поиску работы 21 января опубликовали исследование, в котором рассказали, что означает фраза нанимателей «Мы вам перезвоним»

Исследовательский центр портала Superjob.ru с 11 по 20 января опросил 1 тыс. менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб, чтобы узнать, что значит фраза «Мы вам перезвоним» после собеседования. Аналогичное исследование портал проводит в 2013 году. Аналитики выяснили, что за 8 лет рекрутеры стали реже использовать такую формулировку при отказе в трудоустройстве. Если в 2013 году обещание перезвонить подразумевало отказ в найме у 31% работодателей, то в 2021 году — только у 23%, написал телеканал «360».

В большинстве случаев (63% в 2021 году и 56% в 2013-м) со стороны рекрутеров фраза «Мы вам перезвоним» означает действительно обещание перезвонить человеку.

Однако соискатели, как показал опрос, не верят этим словам. Аналитики спросили у 1 тыс. 600 экономически активных россиян старше 18 лет, что для них значит такая фраза. Большинство кандидатов приравняли ее к отказу в работе (68% в 2013 году и 65% в 2021-м). При этом если обещание перезвонить в конце собеседования воспринимается как отказ у 64% мужчин, то среди женщин этот показатель немного выше — 67%.

Кроме того, больше всего не верят такой фразе те, кто претендует на заработную плату в размере до 30 тыс. рублей, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Superjob.