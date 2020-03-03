Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру — опрос

Аналитики 3 марта опубликовали результаты исследования о том, считают ли россияне, что гендер влияет на развитие карьеры

Специалисты портала «Работа.ру» опросили более 5 тыс. человек из всех регионов России, и выяснили, что большинство их них считают, что успешная карьера не зависит от того, какого пола человек. Такое мнение высказали 60% опрошенных, сообщил RT со ссылкой на результаты исследования.

Еще 32% респондентов заявили, что женщинам сложнее построить успешную карьеру. Только 8% респондентов сказали, что мужчинам подняться по карьерной лестнице сложнее.

Также эксперты спросили, влияет ли на отношение работников то, какого пола их начальник. 51% россиян ответили, что это не принципиально. 42% высказались за то, что предпочтительнее, чтобы начальник был мужского пола, а 8% хотели бы работать под руководством женщины.

При этом 45% согласились бы работать с начальником-мужчиной и только 7% мужчин заявили, что согласны, чтобы ими руководила женщина.

Юга.ру писали, что в 2014 году ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали, что 72% россиян уверены, что женщины должны жертвовать карьерой ради семьи.

Отметим, что в 2019 году Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства по итогам 2019 года.