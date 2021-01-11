Жители Краснодара пожаловались на не расчищенные от снега тротуары
После январского снегопада жители Краснодара стали жаловаться на то, что на большинстве дорог города не видны результаты работы снегоуборочной техники. Юга.ру проинспектировали район улицы Московской с большим пешеходным трафиком
Сильный снегопад в Краснодаре начался ночью 10 января и прекратился около 15:00. Из-за непогоды в городе произошла авария на сетях теплоснабжения, а в аэропорту отменили рейсы. Из-за обрыва контактной сети на пересечении улиц Клинической и Крупской почти четыре часа стояли трамваи, а в спорткомплексе «Екатеринодар» под весом налипшего снега опустилась надувная купольная крыша. Кроме того, горожане сообщали о сломанных под тяжестью снега ветках во дворах многоэтажных домов.
Для расчистки дорог в краевом центре накануне днем задействовали 37 спецмашин. Тем не менее вечером журналисты Юга.ру отмечали, что в городе не расчищены от снега пешеходные зоны — например, возле аэропорта и на улице Красной, а также в районе Московской. Из-за плюсовой температуры неубранный снег начал тять и усложнил проход по тротуарам и на перекрестках. Не попасть обувью в глубокие лужи было практически невозможно.
О неудобствах писали и в соцсетях: жители жаловались на «полосу препятствий» в виде снега и луж на остановках, а также на то, что автомобилисты «обдают жижей» ожидающих общественный транспорт.
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«Вчера прошла по центру четыре квартала и если не скользила, то тонула. Было ощущение, что все пешеходы играют в «Форт Боярд». Дорогу перейти по сухому невозможно: если проезжую часть расчистили, снег остался на обочинах, а граница тротуара и дороги — это тоже обочина. Лужу на углу Красной и Длинной обходила по дороге, и мне навстречу выехала снегоуборочная машина. Пришлось прыгать в сугроб, под которым, естественно, скопилась вода. По итогам вылазки в город выкинула ботинки», — рассказала журналистка портала Юга.ру.
«Парковку перед аэропортом совсем не чистили. Воды по щиколотку, фонари не работают. Мы вышли в темноте, люди не могут даже до такси дойти. Я фактически тащила 23 кг на себе, потому что чемодан увяз в луже с кусками льда. Наступила на асфальт (так казалось без фонарей), а там просто лужа, и я провалилась по щиколотку», — поделилась другая журналистка.
Утром 11 января в телеграме мэрии сообщили, что всю ночь спецтехника расчищала дороги от снега и обрабатывала от гололеда. В пресс-службе добавили, что основные магистрали и пути следования уже расчищены. В городе будут обрабатывать проезжую часть, тротуары, остановки и скверы в течение всего понедельника. Всего задействовано 40 единиц техники и около 600 человек, заявили в администрации.
После жалоб горожан редакция Юга.ру решила узнать, что происходит на улице Московской утром 11 января, спустя день после того, как начался снегопад. Журналист прошелся от Зиповской до Солнечной, а также заглянул в сквер возле головного офиса «Магнита». Выяснилось, что на обочинах проезжей части все еще лежат сугробы, а на тротуарах и примыкающих к Московской улицам — размякший, тающий снег и грязь.
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/QxUJLzu6HE— Ivan Veselov (@ivanveselov) January 11, 2021
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