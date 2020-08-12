ВОЗ проверит безопасность российской вакцины от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 12 августа сообщили, что проверят данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил о том, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Глава государства также отметил, что одна из его дочерей испытала на себе этот препарат.

Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Производить ее будут центр и компания «Биннофарм». Вакцина получила название «Спутник V», также уже запущен сайт, посвященный препарату.

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Осенью планируется начать массовую вакцинацию медиков и учителей, а с января бесплатную прививку отечественным препаратом сможет сделать любой желающий, сообщил телеканал «360».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал в эфире RT, что уже получены запросы от 20 стран на примерно 1 млрд доз вакцины в общей сложности. При этом, по его словам, пять стран заинтересованы в совместном с Россией производстве вакцины, среди них Израиль, Филиппины, Сербия и Бразилия.

Отметим, что за день до объявления Путина Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо главе Минздрава Владимиру Мурашко с просьбой отложить регистрацию препарата и дождаться успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Специалист Росздравнадзора Сергей Глаголев объяснил письмо АОКИ тем, что в ассоциацию входят фармкомпании (Bayer, AstraZeneca, Novartis и прочие), которые занимаются разработкой собственной вакцины.

На следующий день «Интерфакс» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения сообщил, что российские власти обратились в ВОЗ для возможной преквалификации разработанной вакцины от COVID-19. «Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает скрупулезное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, полученных в ходе клинических испытаний», — объяснили в ВОЗ.