Краснодар и Сочи стали лидерами по приросту новых случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае к 15 января COVID-19 подтвердился у 30 тыс. 572 человек

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки ковид подтвердился у 24 тыс. 715 человек , написал RT. Всего за время пандемии было зарегистрировано 3 млн 520 тыс. 531 случай COVID-19 в России.