Краснодар и Сочи стали лидерами по приросту новых случаев COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае к 15 января COVID-19 подтвердился у 30 тыс. 572 человек
Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки ковид подтвердился у 24 тыс. 715 человек, написал RT. Всего за время пандемии было зарегистрировано 3 млн 520 тыс. 531 случай COVID-19 в России.
К 15 января в стране зафиксировали 64 тыс. 495 летальных исходов, вызванных инфекцией (+555 за последние сутки). При этом 2 млн 909 тыс. 680 пациентов ковид-госпиталей были выписаны с выздоровлением (+27 тыс. 636).
Самый большой суточный прирост заболевших традиционно наблюдается в Москве (+5 тыс. 534), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 94) и Московской области (+1 тыс. 361).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация выглядит так: Ростовская область — 398, Крым — 325, Ставропольский край — 238, Краснодарский край — 194, Дагестан — 158, Кабардино-Балкария — 98, Севастополь — 96, Северная Осетия — 81, Карачаево-Черкесия — 80, Чечня — 72, Адыгея — 68, Ингушетия — 66.
Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, среди 194 новых пациентов 77 мужчин и 117 женщин, в том числе 11 детей. Самому младшему заболевшему — 10 месяцев, а старшему — 89 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам Кубани:
- в Краснодаре — 56;
- в Сочи — 24;
- в Абинском и Кавказском районах — по 9;
- в Геленджике, Калининском и Апшеронском районах — по 8;
- в Анапе и Темрюкском районе — по 7;
- в Тимашевском и Туапсинском районах — по 6;
- в Крымском и Мостовском районах — по 5;
- в Горячем Ключе — 4;
- в Новороссийске, Выселковском, Северском и Гулькевичском районах — по 3;
- в Усть-Лабинском, Новокубанском, Кореновском, Курганинском и Ленинградском районах — по 2;
- в Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Лабинском, Белореченском, Славянском, Тихорецком, Успенском и Павловском районах, а также в Армавире — по 1.
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В лабораториях Краснодарского края за все время пандемии провели 2 млн 214 тыс. 780 исследований на COVID-19. К 15 января инфекцию нашли у 30 тыс. 572 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 538,6 случаев на 100 тыс. населения региона.
По данным оперштаба, за весь период выздоровели 20 тыс. 899 пациентов (+194 за последние сутки). Еще 1 тыс. 599 заболевших с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, а 6 тыс. 913 человек — лечатся на дому.
К 15 января на Кубани зарегистрировали 1 тыс. 161 смерть от коронавируса (+18 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 108 пациентов, еще 4 — на ЭКМО.
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