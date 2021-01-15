Краснодар из-за снегопада застрял в сильных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:30 в Краснодаре загруженность дорог составляла 8 баллов, что на 5 больше обычного в это время в пятницу. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 11:00 достигнут 5 баллов.

В сервисе «Яндекс.Карты» видно, что весь центр краевой столицы выделен красным цветом, что говорит о сильных заторах. Так, самые большие пробки скопились на улицах Красной, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Восточно-Кругликовской, Школьной, Тихорецкой, Селезнева, а также на пересечениях улиц 40-летия Победы и Колхозной, Дзержинского и Кореновской, Тургенева и Дзержинского и других. Плотное движение наблюдалось на улицах Тургенева, Красных Патризан, Северной, Уральской, Мачуги, Сормовской.