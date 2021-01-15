Краснодар из-за снегопада застрял в сильных пробках

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 15 января на дорогах скопились 8-балльные пробки из-за непогоды

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:30 в Краснодаре загруженность дорог составляла 8 баллов, что на 5 больше обычного в это время в пятницу. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 11:00 достигнут 5 баллов.

В сервисе «Яндекс.Карты» видно, что весь центр краевой столицы выделен красным цветом, что говорит о сильных заторах. Так, самые большие пробки скопились на улицах Красной, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Восточно-Кругликовской, Школьной, Тихорецкой, Селезнева, а также на пересечениях улиц 40-летия Победы и Колхозной, Дзержинского и Кореновской, Тургенева и Дзержинского и других. Плотное движение наблюдалось на улицах Тургенева, Красных Патризан, Северной, Уральской, Мачуги, Сормовской.

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В то же время были улицы, выделенные зеленым цветом. Среди них Восточный Обход, Мачуги в сторону выезда из города, улицы Новороссийская и Кубанская Набережная.

Журналисты портала Юга.ру проверили, сильно ли изменились цены на такси из-за сильного снегопада. Сервисы Uber и «Яндекс.Такси» предупредили пользователей о повышенном спросе, однако цены сильно зависят от места назначения. Например, путь из Юбилейного микрорайона до ТРЦ «Галерея-Краснодар» «Яндекс» оценил в 337 рублей (7 км, 15 минут). При этом с пересечения улиц Ким и Ставропольской до торогового центра можно доехать за 223 рубля (6 км, 16 минут). 

Дороги Краснодар Погода Пробки Такси Транспорт

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