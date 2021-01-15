Краснодарцев попросили отказаться от своих машин из-за снега
Власти Краснодара попросили водителей 15 января оставить личные автомобили дома из-за снега
В Краснодаре с вечера 14 января шел сильный снег, который прекратился только к утру. По данным городских властей, службы начали чистить дороги еще накануне в 22:30. На улицах работает 30 машин спецтехники.
По прогнозу снегопад будет продолжаться до полудня. В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что будут обрабатывать дороги противоледными реагентами. Например, за ночь специалисты очистили более 5,4 кв. км, и обработали более 2,7 кв. км проезжей части. Отметим, что власти краевой столицы предпочли использовать другую единицу измерения для отчета — в кв. метрах. В таком случае получается, что площадь очищенных и обработанных дорог составляет несколько млн кв. метров (5 млн 400 тыс. кв. метров и 2 млн. 700 тыс. кв. метров дорог соответственно).
Замглавы Краснодара Артем Доронин подчеркнул, что на дорогах ситуация остается очень сложной, и попросил водителей 15 января не пользоваться личными машинами. В особенности это касается тех, кто не менял резину с летней на зимнюю.
Напомним, прошлый снегопад, прошедший 10 января, парализовал работу краснодарского аэропорта и общественного транспорта. Кроме того, из-за непогоды в краевой столице обрушился купол спорткомплекса, а местные жители жаловались на работу коммунальных служб еще несколько дней. В начале недели синоптики предупреждали, что в регионе сначала растает весь снег, а затем снова похолодает до -2 °C.
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