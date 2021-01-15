Краснодарцев попросили отказаться от своих машин из-за снега

В Краснодаре с вечера 14 января шел сильный снег, который прекратился только к утру. По данным городских властей, службы начали чистить дороги еще накануне в 22:30. На улицах работает 30 машин спецтехники.

По прогнозу снегопад будет продолжаться до полудня. В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что будут обрабатывать дороги противоледными реагентами. Например, за ночь специалисты очистили более 5,4 кв. км , и обработали более 2,7 кв. км проезжей части. Отметим, что власти краевой столицы предпочли использовать другую единицу измерения для отчета — в кв. метрах . В таком случае получается, что площадь очищенных и обработанных дорог составляет несколько млн кв. метров ( 5 млн 400 тыс. кв. метров и 2 млн. 700 тыс. кв. метров дорог соответственно).