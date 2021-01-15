В Краснодаре из-за снега задержали 13 рейсов в аэропорту

Напомним, вечером 14 января в Краснодаре начался снегопад, который прекратился только к утру. Согласно прогнозам синоптиков, снег будет периодически идти в течение дня. Из-за непогоды водителей попросили отказаться от использования личного транспорта, а на дорогах образовались пробки.

В пресс-службе международного аэропорта Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что начнут обслуживание рейсов с 11:00. Сейчас приступили к регистрации и оформлению багажа на рейсы в Брянск, Санкт-Петербург и Москву (Шереметьево).

По словам представителя пресс-службы, до начала снегопада все службы аэропорта перевели в состояние повышенной готовности. Продолжается интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона.

К 10:00 в Краснодаре задержали 13 рейсов. Два из них, АК «Победа» и S7, отправили на запасные аэродромы в Сочи и Минеральные Воды соответственно. Один рейс «Победы» в Екатеринбург отменили, а людям предложили вернуть авиабилеты. Представители авиакомпаний работают с пассажирами, их обеспечивают напитками и горячим питанием, написал RT. Время вылета задержанных рейсов может в дальнейшем корректироваться по ситуации.