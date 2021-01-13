В Краснодаре два вечера не будут ходить трамваи по улице Московской

В Краснодаре в середине января пять трамвайных маршрутов временно будут ходить по другому пути из-за подготовки к строительству новой линии на улице Московской

Как писали Юга.ру, в ночь на 16 января на улице Московской начнут строить продолжение трамвайной ветки. Линию протяженностью 5,47 км возведут от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Ранее Юга.ру уже писали, что схема движения общественного и личного транспорта на этом участке изменится на три месяца.

13 января в пресс-службе мэрии рассказали, что вечером 13 и 15 января проведут подготовку путей для челночного движения временного маршрута № 0 [он будет курсировать по одному пути без разворотного кольца] и создадут стрелочный перевод. Из-за этого временно сократится время работы и изменятся маршруты трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22.

В эти дни трамвай № 5 после 21:00 от конечной на улице Евдокии Бершанской будет следовать до остановки на улице Островского, далее — по Красных Зорь до конечной остановки на Декабристов.

Время отправления последних вагонов по маршруту:

от конечной на Бершанской — 20:30;

от конечной на Солнечной — 21:47.

Трамвай № 8 после 21:00 от конечной «Хладокомбинат» будет идти до Островского, далее — по улице Красных Зорь до конечной на Декабристов.

Время отправления последних вагонов по маршруту:

от конечной остановки «Хладокомбинат» — 20:32;

от конечной на Солнечной — 21:41.

Трамвай № 15 после 21:40 от конечной на вокзале «Краснодар-1» последует до остановки на Островского, затем по улице Красных Зорь до конечной на Декабристов.

Время отправления последних вагонов по маршруту:

от вокзала «Краснодар-1» — 21:05;

от конечной на Солнечной — 21:48.

По маршруту № 21 после 21:00 от конечной в Юбилейном микрорайоне трамваи пойдут до остановки «Технологический университет», далее — до конечной на Декабристов.

Время отправления последних вагонов по маршруту:

от Юбилейного микрорайона — 20:57;

от конечной на Солнечной — 21:41.

Трамваи № 22 после 21:10 от конечной на улице Димитрова пойдут до Технологического университета, далее — до конечной на Декабристов.

Время отправления последних вагонов по маршруту:

от конечной на Димитрова — 20:40;

от конечной на Солнечной — 21:32.