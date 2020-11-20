На Кубани спасли собаку, которая провалилась в трехметровый котлован

Жители станицы Отрадной услышали «жалобный лай животного». Они изучили территорию и обнаружили собаку в котловане глубиной около трех метров. Очевидцы не смогли самостоятельно достать пса и обратились к спасателям.

На место прибыли сотрудники Отрадненского отряда «Кубань-СПАС». Они запустили лестницу в яму и достали собаку. Животное во время спасательной операции не пострадало, рассказали в инстаграме организации.

Как писали Юга.ру, в мае в Новороссийске щенок упал в строящийся бассейн с водой. На место тоже вызвали спасателей.