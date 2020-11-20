На Кубани спасли собаку, которая провалилась в трехметровый котлован
19 ноября спасатели рассказали о вызове в Отрадненском районе
Жители станицы Отрадной услышали «жалобный лай животного». Они изучили территорию и обнаружили собаку в котловане глубиной около трех метров. Очевидцы не смогли самостоятельно достать пса и обратились к спасателям.
На место прибыли сотрудники Отрадненского отряда «Кубань-СПАС». Они запустили лестницу в яму и достали собаку. Животное во время спасательной операции не пострадало, рассказали в инстаграме организации.
Как писали Юга.ру, в мае в Новороссийске щенок упал в строящийся бассейн с водой. На место тоже вызвали спасателей.
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