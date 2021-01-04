В Краснодарском крае скончались 15 пациентов с COVID-19, в том числе 28-летняя девушка
На Кубани к 4 января зафиксировали 992 летальных исхода от коронавируса
Напомним, накануне в Краснодарском крае ковид официально подтвердился у 187 человек, а 15 зараженных скончались. В оперштабе Кубани уточнили, что у всех этих пациентов развилась двусторонняя пневмония, болезнь протекала тяжело.
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В Краснодаре врачи потеряли трех человек. В краевой клинической больнице № 1 умер 66-летний мужчина из краевого центра, страдавший гипертонией, и жительница Ленинградского района такого же возраста. Её сопутствующие заболевания — сахарный диабет и хроническая болезнь почек. В специализированной клинической инфекционной больнице ушла из жизни 51-летняя жительница Усть-Лабинского района, у которой также была гипертония.
В Северской ЦРБ скончались три пациента. У 28-летней жительницы района была гипертония и сахарный диабет, в анамнезе 90-летнего местного жителя — сердечно-сосудистые заболевания, 79-летняя женщина из Славянского района также болела гипертонией.
Еще три летальных исхода зарегистрировали в Тихорецкой ЦРБ. Там умерли два жителя Кавказского района — 73-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы и 55-летняя женщина с гипертонией и сахарным диабетом. Такие же патологии были у 60-летней жительницы Тихорецкого района.
В Армавире врачи не смогли спасти двух местных жителей с ковидом и гипертонией. В городской больнице скончалась 79-летняя женщина, в инфекционной больнице № 4 — 80-летний мужчина.
В Сочи умерли две женщины. В инфекционной больнице №2 ушла из жизни 46-летняя жительница курорта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в горбольнице № 5 — 74-летняя пациентка с таким же анамнезом.
В Тимашевской ЦРБ скончался 52-летний житель района, проживавший в муниципалитете. В Крымской центральной районной бильнице скончался 60-летний житель Темрюкского района с болезнями сердца и сосудов.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае, по официальным данным, зарегистрировали 992 летальных исхода от коронавируса, из них 104 — за последнюю неделю.
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