На Кубани коронавирус подтвердился у 187 человек за сутки
В Краснодарском крае к 4 января COVID-19 выявили у 28 тыс. 479 человек
Федеральный оперштаб сообщил 4 января, что с начала пандемии в России ковид зафиксировали у 3 млн 260 тыс. 138 жителей страны (+23 тыс. 351 за сутки). Выздоровели 2 млн 640 тыс. 36 пациентов (+21 тыс. 154), зарегистрировано 58 тыс. 988 летальных случаев (+482), написал RT.
Наибольший суточный прирост носителей коронавируса зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 657 человек. Так, Северная столица впервые обошла Москву, там накануне выявили 3 тыс. 591 инфицированного.
В Краснодарском крае зафиксировали 187 зараженных ковидом. Ситуация в соседних регионах следующая: Ростовская область — 388, Крым — 247, Ставропольский край — 246, Севастополь — 89, Карачаево-Черкесия — 86, Адыгея — 80.
В оперативном штабе Кубани уточнили, что новые случаи инфицирования выявили в 23 муниципалитетах:
- в Краснодаре — 51;
- в Сочи — 17;
- в Новороссийске — 16;
- в Геленджике — 12;
- в Горячем Ключе и Тихорецком районе — по 11;
- в Курганинском районе — 10;
- в Анапе — 8;
- в Туапсинском, Апшеронском и Северском районах — по 5;
- в Армавире, Тбилисском и Усть-Лабинском районах — по 4;
- в Ейском, Кавказском и Белоглинском районах — по 3;
- в Отрадненском, Темрюкском, Новокубанском и Крымском районах — по 2;
- в Кореновском, Абинском, Белореченском, Кущевском, Новопокровском, Гулькевичском и Павловском районах — по 1.
В числе заболевших — восемь детей в возрасте от 6 месяцев. При этом самому старшему пациенту 96 лет.
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За всё время в регионе сделали 2 млн 100 тыс. 394 теста на COVID-19, из них 28 тыс. 479 оказались положительными. Показатель заболеваемости достиг 501,8 случая на 100 тыс. населения. Из больниц выписали с выздоровлением 19 тыс. 103 пациента (+100 за сутки), умерли 992 человека (+15).
С начала пандемии к кубанским медикам обратились за помощью 143 тыс. 733 пациента с симптомами ковида. В стационарах лечат 5 тыс. 845 больных с подозрением на коронавирус и еще 1 тыс. 555 — с подтвержденным тестом на инфекцию. На данный момент 132 тяжелых больных подключены к аппаратам ИВЛ, 5 — на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 6 тыс. 829 человек.
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