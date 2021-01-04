На Кубани коронавирус подтвердился у 187 человек за сутки

В Краснодарском крае к 4 января COVID-19 выявили у 28 тыс. 479 человек

Федеральный оперштаб сообщил 4 января, что с начала пандемии в России ковид зафиксировали у 3 млн 260 тыс. 138 жителей страны ( +23 тыс. 351 за сутки ). Выздоровели 2 млн 640 тыс. 36 пациентов (+21 тыс. 154), зарегистрировано 58 тыс. 988 летальных случаев (+482), написал RT. Наибольший суточный прирост носителей коронавируса зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 657 человек. Так, Северная столица впервые обошла Москву, там накануне выявили 3 тыс. 591 инфицированного.

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В Краснодарском крае зафиксировали 187 зараженных ковидом . Ситуация в соседних регионах следующая: Ростовская область — 388, Крым — 247, Ставропольский край — 246, Севастополь — 89, Карачаево-Черкесия — 86, Адыгея — 80. В оперативном штабе Кубани уточнили, что новые случаи инфицирования выявили в 23 муниципалитетах: в Краснодаре — 51;

в Сочи — 17;

в Новороссийске — 16;

в Геленджике — 12;

в Горячем Ключе и Тихорецком районе — по 11;

в Курганинском районе — 10;

в Анапе — 8;

в Туапсинском, Апшеронском и Северском районах — по 5;

в Армавире, Тбилисском и Усть-Лабинском районах — по 4;

в Ейском, Кавказском и Белоглинском районах — по 3;

в Отрадненском, Темрюкском, Новокубанском и Крымском районах — по 2;

в Кореновском, Абинском, Белореченском, Кущевском, Новопокровском, Гулькевичском и Павловском районах — по 1. В числе заболевших — восемь детей в возрасте от 6 месяцев. При этом самому старшему пациенту 96 лет.

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