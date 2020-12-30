В Краснодаре «Газель» снесла дверь трамваю
29 декабря в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая
По данным МВД, около 17:30 водитель трамвая, который ехал по улице Колхозной, при повороте на Клиническую не выдержал боковой интервал. Из-за этого в трамвай врезалась «Газель».
Видео с места аварии опубликовали в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме. У трамвая разбились окна, снесло дверь и помялся корпус.
В ДТП никто не пострадал. Водителю трамвая вынесли определение за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. За это предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Как писали Юга.ру, в августе в краевом центре в аварии с трамваем и легковушкой пострадали два человека. А в октябре трамвай сошел с рельсов после столкновения с машиной.
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