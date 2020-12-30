В Краснодаре «Газель» снесла дверь трамваю

По данным МВД, около 17:30 водитель трамвая, который ехал по улице Колхозной, при повороте на Клиническую не выдержал боковой интервал. Из-за этого в трамвай врезалась «Газель».

Видео с места аварии опубликовали в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме. У трамвая разбились окна, снесло дверь и помялся корпус.