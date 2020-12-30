В Краснодаре «Газель» снесла дверь трамваю

Краснодарский край

Распечатать

29 декабря в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая

По данным МВД, около 17:30 водитель трамвая, который ехал по улице Колхозной, при повороте на Клиническую не выдержал боковой интервал. Из-за этого в трамвай врезалась «Газель».

Видео с места аварии опубликовали в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме. У трамвая разбились окна, снесло дверь и помялся корпус.

Читайте также:

В ДТП никто не пострадал. Водителю трамвая вынесли определение за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. За это предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в августе в краевом центре в аварии с трамваем и легковушкой пострадали два человека. А в октябре трамвай сошел с рельсов после столкновения с машиной.

ДТП Краснодар Трамвай

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре «Газель» снесла дверь трамваю
В Адыгее ввели безналичную оплату проезда в троллейбусах
В Сочинском нацпарке заявили, что потушить лесной пожар сейчас невозможно
На горных курортах Сочи снова заработал единый ски-пасс
В Краснодаре 13-летний мальчик заблокировал вора в подъезде, чтобы поймать его
В Новороссийске зажало собаку в машине во время ДТП

Лента новостей

Известные кубанцы, ушедшие в этом году

Партнерский

«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ»

Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках

Партнерский

Как поставить ребенка на лыжи?

Самые важные советы в 5 карточках

Реклама на портале