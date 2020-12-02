В Краснодаре машина вылетела на рельсы и врезалась в трамвай, пострадал водитель

Краснодарский край

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Днем 2 декабря в Краснодаре произошло ДТП

Примерно в 14:00 на пересечении улиц Титаровской и Ким на рельсы вылетела иномарка Opel со второстепенной дороги. Она врезалась в трамвай № 12.

Машина полностью перегородила полотно, из-за чего в обе стороны встали трамваи № 6, 7, 12, 22. Простой составил 1 час 15 минут.

Девушка-водитель получила травмы головы, медики оказали ей помощь, сообщили в инстаграме КТТУ.

Напомним, в августе в краевом центре в ДТП с трамваем пострадали два человека.

ДТП Краснодар Трамвай

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