В Краснодаре машина вылетела на рельсы и врезалась в трамвай, пострадал водитель
Днем 2 декабря в Краснодаре произошло ДТП
Примерно в 14:00 на пересечении улиц Титаровской и Ким на рельсы вылетела иномарка Opel со второстепенной дороги. Она врезалась в трамвай № 12.
Машина полностью перегородила полотно, из-за чего в обе стороны встали трамваи № 6, 7, 12, 22. Простой составил 1 час 15 минут.
Девушка-водитель получила травмы головы, медики оказали ей помощь, сообщили в инстаграме КТТУ.
Напомним, в августе в краевом центре в ДТП с трамваем пострадали два человека.
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