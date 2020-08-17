В Краснодаре в ДТП с трамваем пострадали два человека

В Краснодаре 17 августа произошло ДТП с трамваем и легковым автомобилем

Днем в городских пабликах появилась информация , что в краевой столице произошло ДТП с участием трамвая, из-за чего остановилось движение общественного транспорта.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали подробности происшествия — 37-летний житель Саратовской области, находившийся за рулем автомобиля Reno, выезжал от магазина на улице Стасова и проезжая через трамвайные пути не пропустил трамвай. В результате ДТП водитель и пассажир Reno были госпитализированы.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — добавили в ведомстве.