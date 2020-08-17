В Краснодаре в ДТП с трамваем пострадали два человека

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 17 августа произошло ДТП с трамваем и легковым автомобилем

Днем в городских пабликах появилась информация, что в краевой столице произошло ДТП с участием трамвая, из-за чего остановилось движение общественного транспорта.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали подробности происшествия — 37-летний житель Саратовской области, находившийся за рулем автомобиля Reno, выезжал от магазина на улице Стасова и проезжая через трамвайные пути не пропустил трамвай. В результате ДТП водитель и пассажир Reno были госпитализированы.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — добавили в ведомстве.

Читайте также:

В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Югу.ру уточнили, что ДТП с участием трамвая № 9 произошло в 13:35 на перегоне перед остановкой «Меридиан», недалеко от конечной ХБК. Движение общественного транспорта было восстановлено в 14:40. Простой длился 1 час 5 минут.

ДТП с участием общественного транспорта в краевой столице не редкость. Так, 6 мая машина после ДТП вылетела на трамвайные пути в центре города. Из-за пожара, который начался в хозпостройке и перешел на трехэтажное здание, 10 июня на два часа встали троллейбусы перед Октябрьской. А 19 июня на пересечении улиц Садовой и МОПР произошло ДТП, из-за которого на 20 минут прервалось движение трамваев.

Краснодар Общественный транспорт Полиция Происшествия Трамвай

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи белуха укусила мальчика в дельфинарии. СК начал проверку
На Кубани случился крупный пожар в цехе по обработке древесины
В Краснодаре в ДТП с трамваем пострадали два человека
В Краснодаре будут судить киллеров, которые застрелили в Сочи двух бизнесменов
Прокуратура признала, что на полигоне ТКО в Белореченске хранят чрезвычайно опасные отходы
Власти Краснодара представили проект сквера Казачьей славы. В нем будут локации для казачьих парадов и состязаний

Лента новостей

Пытки, забастовки и цветы силовикам

Что происходит в Беларуси спустя неделю после президентских выборов

Статьи Партнерский

Как вы ходите к врачу?

Тест на идеального пациента

Статьи

Меот и до

Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Реклама на портале