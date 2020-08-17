В Краснодаре в ДТП с трамваем пострадали два человека
В Краснодаре 17 августа произошло ДТП с трамваем и легковым автомобилем
Днем в городских пабликах появилась информация, что в краевой столице произошло ДТП с участием трамвая, из-за чего остановилось движение общественного транспорта.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали подробности происшествия — 37-летний житель Саратовской области, находившийся за рулем автомобиля Reno, выезжал от магазина на улице Стасова и проезжая через трамвайные пути не пропустил трамвай. В результате ДТП водитель и пассажир Reno были госпитализированы.
«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — добавили в ведомстве.
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В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Югу.ру уточнили, что ДТП с участием трамвая № 9 произошло в 13:35 на перегоне перед остановкой «Меридиан», недалеко от конечной ХБК. Движение общественного транспорта было восстановлено в 14:40. Простой длился 1 час 5 минут.
ДТП с участием общественного транспорта в краевой столице не редкость. Так, 6 мая машина после ДТП вылетела на трамвайные пути в центре города. Из-за пожара, который начался в хозпостройке и перешел на трехэтажное здание, 10 июня на два часа встали троллейбусы перед Октябрьской. А 19 июня на пересечении улиц Садовой и МОПР произошло ДТП, из-за которого на 20 минут прервалось движение трамваев.
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