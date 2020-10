В Краснодаре встали трамваи из-за ДТП с легковушкой

View this post on Instagram

Недоброе утро. Сегодня чуть раньше семи часов утра на пересечении улиц Каляева и Бабушкина произошло столкновение трамвая, следующего по 3-му маршруту, с легковым автомобилем. Удар был такой силы, что у "Татры" сошла с рельсов первая тележка. Пока стоит движение трамваев номер 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 в оба направления. Дорога - территория повышенной опасности, будьте внимательны! #ктту #мупктту #транспорткраснодар #общественныйтранспорт #происшествия #дтп