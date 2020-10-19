В Краснодаре встали трамваи из-за ДТП с легковушкой
Утром 19 октября в Краснодаре сошел с рельсов трамвай из-за аварии
Столкновение трамвая и легковушки случилось на пересечении улиц Каляева и Бабушкина. Состав следовал по маршруту № 3.
«Удар был такой силы, что у "Татры" сошла с рельсов первая тележка», — прокомментировали в инстаграме пресс-службы Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ).
В публикации указали, что из-за происшествия встали трамваи № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 в обоих направлениях.
ДТП нередко становятся причиной нарушения работы общественного транспорта в краевом центре. В начале октября трамваи стояли около часа после того, как в аварии около путей перевернулась машина.
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Недоброе утро. Сегодня чуть раньше семи часов утра на пересечении улиц Каляева и Бабушкина произошло столкновение трамвая, следующего по 3-му маршруту, с легковым автомобилем. Удар был такой силы, что у "Татры" сошла с рельсов первая тележка. Пока стоит движение трамваев номер 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 в оба направления. Дорога - территория повышенной опасности, будьте внимательны! #ктту #мупктту #транспорткраснодар #общественныйтранспорт #происшествия #дтп