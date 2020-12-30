В Сочинском нацпарке заявили, что потушить лесной пожар сейчас невозможно

Как писали Юга.ру, в 23:25 29 декабря поступило сообщение о пожаре около Ореховского водопада. Пламя распространилось на 300 кв. метров, а к утру 30 декабря — на 600 кв. метров. По данным на 8:00, пожар тушили 84 человека и 16 единиц техники.

Позже пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила, что источник огня находился на горе Куме, на территории Верхне-Сочинского участкового лесничества. По информации на 10:15, пламя прошло уже более 5 га, горит еще полоса в 600 метров . Пожар все еще не локализован — это значит, что он продолжает распространяться.

По словам директора нацпарка Павла Хоценко, горят скальные сбросы — это разломы, вдоль которых один блок земной коры находится выше другого.

«Тушить сейчас нет возможности — слишком опасно. Тем не менее угрозы населению нет. Сейчас мы ожидаем вертолет для сброса воды», — сказал он.

На месте находится руководство нацпарка, сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и администрации города. Всего в ликвидации участвуют около 90 человек и 16 единиц техники.