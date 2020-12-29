В Туапсинском районе потушили пожар, в котором сгорело около 10 га леса
Вечером 29 декабря в Туапсинском районе потушили крупный природный пожар
Напомним, днем 29 декабря на территории Пшишского лесничества и Гойтхского участкового лесничества Туапсинского района начался пожар. Огонь выжег около 10 га леса. Площадь активного горения составляла 400 кв. м.
В тушении участвовали 106 человек и 15 спецмашин. В 14:35 к месту происшествия из Южного авиационно-спасательного центра взлетел вертолет КА-32. К 16:30 вертолет совершил 11 сбросов воды общим объемом 55 тонн, пожар был локализован.
Огнь удалось ликвидировать в 20:20, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, утром 28 октября в Туапсинском районе загорелась лесная подстилка недалеко от сёл Анастасиевка и Гойтх. Пламя тушили не менее двух дней.
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