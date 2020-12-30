Около Ореховских водопадов в Сочи произошел лесной пожар

Краснодарский край

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Вечером 29 декабря в Сочи загорелась лесная подстилка

Сообщение о пожаре поступило от оперативного дежурного ЕДДС в 23:25. Сообщалось, что горит подстилка в Хостинском внутригородском районе, около Ореховских водопадов. В паблике «ЧП Сочи» указали, что лес вспыхнул в селе Пластуновка.

Первое прибывшее подразделение установило, что пламя распространилось на площади 300 кв. метров в труднодоступной местности и подъезда к территории нет.

К тушению привлекли 23 человека и 6 единиц техники. На место направили группу Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в этот же день в соседнем районе тоже случился лесной пожар. Пламя выжгло около 10 га леса.

Пожары Сочи

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