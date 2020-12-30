Около Ореховских водопадов в Сочи произошел лесной пожар

Сообщение о пожаре поступило от оперативного дежурного ЕДДС в 23:25. Сообщалось, что горит подстилка в Хостинском внутригородском районе, около Ореховских водопадов. В паблике «ЧП Сочи» указали, что лес вспыхнул в селе Пластуновка.

Первое прибывшее подразделение установило, что пламя распространилось на площади 300 кв. метров в труднодоступной местности и подъезда к территории нет.

К тушению привлекли 23 человека и 6 единиц техники. На место направили группу Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в этот же день в соседнем районе тоже случился лесной пожар. Пламя выжгло около 10 га леса.