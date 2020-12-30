Около Ореховских водопадов в Сочи произошел лесной пожар
Вечером 29 декабря в Сочи загорелась лесная подстилка
Сообщение о пожаре поступило от оперативного дежурного ЕДДС в 23:25. Сообщалось, что горит подстилка в Хостинском внутригородском районе, около Ореховских водопадов. В паблике «ЧП Сочи» указали, что лес вспыхнул в селе Пластуновка.
Первое прибывшее подразделение установило, что пламя распространилось на площади 300 кв. метров в труднодоступной местности и подъезда к территории нет.
К тушению привлекли 23 человека и 6 единиц техники. На место направили группу Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в этот же день в соседнем районе тоже случился лесной пожар. Пламя выжгло около 10 га леса.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ»
Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках