Продлят ли в Краснодаре в новогоднюю ночь работу общественного транспорта? Узнали в мэрии города

В мэрии Краснодара и МУП «КТТУ» рассказали о режиме работы общественного транспорта в ночь на 1 января 2021 года и во время зимних выходных

Напомним, из-за пандемии коронавируса на Кубани действует режим повышенной готовности. Это значит, что жители и гости региона должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а массовые мероприятия запрещены. Последний раз губернатор Вениамин Кондратьев продлевал действие режима до 00:00 31 декабря.

Чтобы не допустить массовых гуляний, в новогодние праздники на центральных площадях, в скверах и парках будут дежурить полицейские и более 7,5 тыс. казаков. А в Краснодаре 31 декабря на Главной городской площади перестанут работать аттракционы и выключат светодиодный экран.

В предыдущие годы в краевой столице в новогоднюю ночь продлевали режим работы общественного транспорта. Портал Юга.ру решил поинтересоваться в мэрии Краснодара, как будет работать общественный транспорт в ночь на 1 января 2021 года и на новогодних выходных.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что из-за антиковидных ограничений перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам на новогодних праздниках будет проходить по графику выходного дня. Продлевать работу городского общественного транспорта в Новогоднюю ночь и на Рождество не планируется.

В пресс-службе МУП «КТТУ» уточнили, 31 декабря и с 1 по 10 января трамваи будут ходить по расписанию выходного дня, то есть на маршруты выйдут меньше транспортных средств.

Кроме того, 1 и 2 января в первые рейсы трамваи отправятся позже обычного, ближе к 7:00. А трамвайные маршруты № 9, 10, 12 и автобусный маршрут № 43 в эти дни работать не будут.