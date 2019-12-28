В Краснодаре ночью 1 января продлят работу общественного транспорта
Администрация Краснодара подготовила 28 декабря расписание, по которому в новогоднюю ночь будут работать троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки
В первую ночь 2020 года более десяти маршрутов общественного транспорта продлят до 1:30. Это сделали для того, чтобы жители краевой столицы смогли добраться домой после новогодних гуляний.
Основные мероприятия пройдут на Главной городской площади. Добраться домой от остановок на улице Красной и Коммунаров можно будет на следующих трамваях:
Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости города смогут доехать до других микрорайонов на троллейбусах, автобусах и маршрутках:
Чтобы уточнить местонахождение транспорта, пассажиры могут позвонить по телефонам «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8(861)218-99-18, 8(903)412-01-01. Кроме того, информацию с расписанием и актуальной локацией трамваев, троллейбусов и автобусов можно увидеть на сайте городских маршрутов.
Напомним, накануне Юга.ру публиковали фоторепортаж с новогодних ярмарок в Краснодаре.
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