В Краснодаре ночью 1 января продлят работу общественного транспорта

Краснодарский край

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Администрация Краснодара подготовила 28 декабря расписание, по которому в новогоднюю ночь будут работать троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки

В первую ночь 2020 года более десяти маршрутов общественного транспорта продлят до 1:30. Это сделали для того, чтобы жители краевой столицы смогли добраться домой после новогодних гуляний.

Основные мероприятия пройдут на Главной городской площади. Добраться домой от остановок на улице Красной и Коммунаров можно будет на следующих трамваях:

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости города смогут доехать до других микрорайонов на троллейбусах, автобусах и маршрутках:

Чтобы уточнить местонахождение транспорта, пассажиры могут позвонить по телефонам «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8(861)218-99-18, 8(903)412-01-01. Кроме того, информацию с расписанием и актуальной локацией трамваев, троллейбусов и автобусов можно увидеть на сайте городских маршрутов.

Напомним, накануне Юга.ру публиковали фоторепортаж с новогодних ярмарок в Краснодаре.

Новый год Общественный транспорт

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