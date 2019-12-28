В Краснодаре ночью 1 января продлят работу общественного транспорта

Администрация Краснодара подготовила 28 декабря расписание, по которому в новогоднюю ночь будут работать троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки

В первую ночь 2020 года более десяти маршрутов общественного транспорта продлят до 1:30. Это сделали для того, чтобы жители краевой столицы смогли добраться домой после новогодних гуляний.

Основные мероприятия пройдут на Главной городской площади. Добраться домой от остановок на улице Красной и Коммунаров можно будет на следующих трамваях: