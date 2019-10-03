Бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт стал врио главы Ялты

Временно исполняющим обязанности главы Ялты с 4 октября станет Иван Имгрунт

18 сентября глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем фейсбуке, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия, чтобы впоследствии сформировать новую команду. После этого все главы администраций подали соответствующие заявления. 3 октября в Ялте состоялось заседание городского совета, на котором выбрали врио мэра города. Все 27 депутатов единогласно проголосовали за Ивана Имгрунта. В этом статусе он будет находиться до выборов нового руководителя Ялты, который позже определится на конкурсной основе. Прошлый мэр Ялты Алексей Челпанов, занимавший этот пост с мая 2018 года, покинул должность по собственному желанию, сообщил «Крыминформ».

Биография Ивана Имгрунта Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. Окончил Свердловский юридический институт (1986), получил диплом института экономики и управления Кубанской государственной медицинской академии (2003). Служил в армии, с 1986 года работал в прокуратуре в разных городах Казахстана. В 1992 году переехал в Краснодарский край, после чего занимал руководящие должности в Белореченской межрайонной прокуратуре. В декабре 1999 года стал депутатом Белореченского городского совета. С 2000 по 2017 год занимал должность главы Белореченского района. С февраля по май 2019 года Иван Имгрунт был помощником председателя совета министров Крыма, с июня работал заместителем главы Ялты, 15 августа назначен первым заместителем главы администрации курорта.

Уголовное дело В 2017 году на Имгрунта завели уголовное дело за превышение полномочий. В 2012 году муниципалитет незаконно продал частной компании участок земли площадью 0,8 га из государственного лесного фонда. По данным следствия, Иван Имгрунт содействовал ряду незаконных сделок, в результате которых государству был нанесен ущерб в 4,2 млн рублей. В 2017 году Имгрунт покинул пост главы района, а в марте 2019 года на сайте администрации Белореченского района появилась информация о том, что его полностью реабилитировали.