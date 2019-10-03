Бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт стал врио главы Ялты
Временно исполняющим обязанности главы Ялты с 4 октября станет Иван Имгрунт
18 сентября глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем фейсбуке, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия, чтобы впоследствии сформировать новую команду. После этого все главы администраций подали соответствующие заявления.
3 октября в Ялте состоялось заседание городского совета, на котором выбрали врио мэра города. Все 27 депутатов единогласно проголосовали за Ивана Имгрунта. В этом статусе он будет находиться до выборов нового руководителя Ялты, который позже определится на конкурсной основе.
Прошлый мэр Ялты Алексей Челпанов, занимавший этот пост с мая 2018 года, покинул должность по собственному желанию, сообщил «Крыминформ».
Биография Ивана Имгрунта
Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. Окончил Свердловский юридический институт (1986), получил диплом института экономики и управления Кубанской государственной медицинской академии (2003). Служил в армии, с 1986 года работал в прокуратуре в разных городах Казахстана.
В 1992 году переехал в Краснодарский край, после чего занимал руководящие должности в Белореченской межрайонной прокуратуре. В декабре 1999 года стал депутатом Белореченского городского совета.
С 2000 по 2017 год занимал должность главы Белореченского района. С февраля по май 2019 года Иван Имгрунт был помощником председателя совета министров Крыма, с июня работал заместителем главы Ялты, 15 августа назначен первым заместителем главы администрации курорта.
Уголовное дело
В 2017 году на Имгрунта завели уголовное дело за превышение полномочий. В 2012 году муниципалитет незаконно продал частной компании участок земли площадью 0,8 га из государственного лесного фонда. По данным следствия, Иван Имгрунт содействовал ряду незаконных сделок, в результате которых государству был нанесен ущерб в 4,2 млн рублей.
В 2017 году Имгрунт покинул пост главы района, а в марте 2019 года на сайте администрации Белореченского района появилась информация о том, что его полностью реабилитировали.
Чем Имгрунт запомнился белореченцам
За время управления Белореченским районом Имгрунт совершил несколько запоминающихся поступков. Например, в 2013 году он пригласил Жерара Депардье жить в Белореченский район и поднимать уровень культуры. После того, как французскому актеру выдали паспорт гражданина РФ, Имгрунт отправил на имя Депардье телеграмму.
«Лучшего места, чем Белореченский район, Депардье не найти. Здесь идеальные климатические условия, удобное месторасположение, доброжелательные люди и самые красивые женщины», — резюмировал глава района.
В 2016 году в сети появилось видео, на котором Иван Имгрунт танцует с детьми на линейке в честь 1 сентября под песню «Снова в школу».
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