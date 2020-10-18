Умер бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт. Он болел коронавирусом
18 октября стало известно, что ушел из жизни глава администрации Ялты Иван Имгрунт, ему было 59 лет
30 сентября Имгрунт в своих соцсетях рассказал, что его госпитализировали с пневмонией. 18 октября на сайте администрации Ялты сообщили, что мэр «безвременно ушел из жизни».
Крыминформ со ссылкой на источники в ближайшем окружении Имгрунта написал, что причиной смерти политика стал тромбоз на фоне коронавируса. Информацию о том, что глава Ялты умер от осложнений хронического заболевания, связанных с коронавирусом, мининформ республики подтвердил Крымскому информационному агентству.
RT со ссылкой на пресс-службу администрации Ялты написал, что власти ждут официальное подтверждение информации о смерти Имгрунта, в том числе и о причинах его смерти.
Кто такой Иван Имгрунт
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Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. В 1992 году переехал в Краснодарский край, работал в прокуратуре и в совете депутатов. С 2000 по 2017 год занимал должность главы Белореченского района. С февраля по май 2019 года Имгрунт был помощником председателя совета министров Крыма, а осенью 2019-го возглавил администрацию Ялты.
В 2013 году Имгрунт пригласил Жерара Депардье жить в Белореченский район и поднимать уровень культуры.
«Лучшего места, чем Белореченский район, Депардье не найти. Здесь идеальные климатические условия, удобное месторасположение, доброжелательные люди и самые красивые женщины», — написал глава района в телеграмме, адресованной французскому актеру.
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