Умер бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт. Он болел коронавирусом

18 октября стало известно, что ушел из жизни глава администрации Ялты Иван Имгрунт, ему было 59 лет

30 сентября Имгрунт в своих соцсетях рассказал, что его госпитализировали с пневмонией. 18 октября на сайте администрации Ялты сообщили, что мэр «безвременно ушел из жизни».

Крыминформ со ссылкой на источники в ближайшем окружении Имгрунта написал, что причиной смерти политика стал тромбоз на фоне коронавируса. Информацию о том, что глава Ялты умер от осложнений хронического заболевания, связанных с коронавирусом, мининформ республики подтвердил Крымскому информационному агентству.

RT со ссылкой на пресс-службу администрации Ялты написал, что власти ждут официальное подтверждение информации о смерти Имгрунта, в том числе и о причинах его смерти.

Кто такой Иван Имгрунт