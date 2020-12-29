В Туапсинском районе горит 400 кв. метров леса

Краснодарский край

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29 декабря в Туапсинском районе начался лесной пожар

В 12:05 диспетчеру поступило сообщение о том, что на территории Пшиского лесничества и Гойтского участкового лесничества Туапсинского района загорелась лесная подстилка.

Огонь прошел площадь 10 га, на момент поступления данных пожарным уже горело 400 кв. метров.

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К тушению огня привлекли 106 человек и 15 единиц техники. Также на место направили вертолет КА-32, который уже сбросил 10 тонн воды. Работает оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, еще один пожар в этих местах произошел в середине осени. Утром 28 октября загорелась лесная подстилка недалеко от сёл Анастасиевка и Гойтх. Пламя тушили не менее двух дней.

Пожары Туапсинский район

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