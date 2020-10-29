В Туапсинском районе второй день горит лес

Краснодарский край

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28 октября в Туапсинском районе начался лесной пожар

Напомним, утром 28 октября загорелась лесная подстилка недалеко от сел Анастасиевка и Гойтх. Пожар тушили более 60 человек, также в работах участвовал вертолет, который набирал воду из акватории Черного моря.

К середине дня огонь распространился на 6,2 га, к 17:00 его площадь достигла 17,2 га, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

29 октября на месте продолжают тушить огонь на площади 17,5 га. По данным на 12:00, работают 66 человек и 19 единиц техники. Также вертолет Ми-8 совершил 12 заборов воды, которую затем слил на территорию леса. Пламя не перешло в верховой пожар, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

МЧС Пожары Туапсинский район

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