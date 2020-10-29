В Туапсинском районе второй день горит лес

Напомним, утром 28 октября загорелась лесная подстилка недалеко от сел Анастасиевка и Гойтх. Пожар тушили более 60 человек, также в работах участвовал вертолет, который набирал воду из акватории Черного моря.

К середине дня огонь распространился на 6,2 га, к 17:00 его площадь достигла 17,2 га, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.