Дед Мороз заговорил на адыгейском языке на открытии главной елки Майкопа

На центральной площади Майкопа 26 декабря состоялось торжественное открытие главной городской елки

Жителей и гостей республики приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, а также адыгские герои. Они произнесли поздравления и пожелания на двух языках — русском и адыгейском.

Для гостей праздника подготовили угощение, на площади устроили фотозоны. Дети и взрослые могли принять участие в зимних забавах и конкурсах, пообщаться с героями сказок и мультфильмов и сфотографироваться с ростовыми куклами.