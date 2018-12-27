Дед Мороз заговорил на адыгейском языке на открытии главной елки Майкопа
На центральной площади Майкопа 26 декабря состоялось торжественное открытие главной городской елки
Жителей и гостей республики приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, а также адыгские герои. Они произнесли поздравления и пожелания на двух языках — русском и адыгейском.
Для гостей праздника подготовили угощение, на площади устроили фотозоны. Дети и взрослые могли принять участие в зимних забавах и конкурсах, пообщаться с героями сказок и мультфильмов и сфотографироваться с ростовыми куклами.
Новогодняя программа продолжится в разных микрорайонах Майкопа. 27 декабря начнут работу концертно-развлекательные площадки в микрорайонах Восход и в Черемушки, а также в пригороде — станице Ханской, поселке Родниковом и на хуторе Гавердовском, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Развлекательная программа в Майкопе завершится 13 января празднованием старого Нового года. Программу мероприятий можно посмотреть здесь.
Как сообщали Юга.ру, в Майкопе установили 5 новогодних елок и определили 12 мест для запуска фейерверков.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.