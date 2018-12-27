Дед Мороз заговорил на адыгейском языке на открытии главной елки Майкопа

Адыгея

Распечатать

На центральной площади Майкопа 26 декабря состоялось торжественное открытие главной городской елки

Жителей и гостей республики приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, а также адыгские герои. Они произнесли поздравления и пожелания на двух языках — русском и адыгейском.

Для гостей праздника подготовили угощение, на площади устроили фотозоны. Дети и взрослые могли принять участие в зимних забавах и конкурсах, пообщаться с героями сказок и мультфильмов и сфотографироваться с ростовыми куклами.

© Юга.ру
© Фото пресс-службы администрации Майкопа
© Фото пресс-службы администрации Майкопа
© Фото пресс-службы администрации Майкопа

Новогодняя программа продолжится в разных микрорайонах Майкопа. 27 декабря начнут работу концертно-развлекательные площадки в микрорайонах Восход и в Черемушки, а также в пригороде — станице Ханской, поселке Родниковом и на хуторе Гавердовском, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Развлекательная программа в Майкопе завершится 13 января празднованием старого Нового года. Программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Как сообщали Юга.ру, в Майкопе установили 5 новогодних елок и определили 12 мест для запуска фейерверков.

Дед Мороз Майкоп Новый год Праздники Развлечения

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минсельхоз выделит аграриям Кубани 120 млн рублей компенсаций за потерянный из-за града урожай
Прокуратура обжалует возвращение на работу вице-мэра Ростова, уволенного из-за утраты доверия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье
Крымский мост сэкономит россиянам 11 млрд рублей в год — Минтранс
Дед Мороз заговорил на адыгейском языке на открытии главной елки Майкопа
В Чечне открыли кризисный центр для женщин

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале