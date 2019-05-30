В Майкопе покажут первые пять серий «Фиксиков» на адыгейском языке

Мультфильмы будут демонстрироваться на открытой площадке «Ракушка». Начало показа в 20:30. Зрители увидят первые готовые к показу пять серий «Фиксиков» на адыгейском языке: «Зеркало»/ «Гъунджэ», реж. И. Пшонкин; «Детектор лжи»/ «ПцIыгъэунэф», реж. В. Бедошвили; «Команда»/ «ДжэгокIо куп»; реж. И. Пшонкин; «Пятно»/ «Бжьыгъэ», реж. В. Бедошвили; «Лом»/ «Къуталъ», реж. А.Хачатурян.

Она состоится в горпарке Майкопа 1 июня в формате открытого показа. Посмотреть первые пять серий смогут все желающие, сообщили порталу Юга.ру в Центре народной культуры Адыгеи.

Озвучивают героев мультфильма артисты Национального театра Республики Адыгея. Специалисты старались точно подобрать соответствующее слово в адыгейском языке, учитывая разницу в длине произношения формулировок на русском и адыгейском языках.

«Пять мультфильмов полностью готовы к показу. В марте результаты работы были презентованы в АРИГИ. А публичная премьера состоится 1 июня. После этого мультфильмы будут переданы в сельские дома культуры, чтобы посмотреть "Фиксики" на адыгейском языке могли все дети республики», — рассказали в Центре народной культуры Адыгеи.

Всего в 2018 году Центр народной культуры Адыгеи приобрел у студии «Аэроплан» 52 серии мультипликационного фильма «Фиксики» для дубляжа на адыгейский язык. Все они уже переведены сотрудниками Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ).

Проект направлен на популяризацию изучения адыгейского языка. Как сообщали Юга.ру, 12 марта в Майкопе состоялся первый тотальный диктант на адыгейском языке. В акции приняли участие более 200 человек.