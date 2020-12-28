В Сочи к зимним каникулам откроют пятый ковид-госпиталь

Краснодарский край

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В сочинском кожно-венерологическом диспансере в конце декабря собираются открыть отделение для приема больных с COVID-19

Напомним, в декабре в Сочи начался зимний курортный сезон, а в новогодние каникулы там ожидается наплыв туристов. По прогнозам мэрии Сочи, во время праздничных выходных на курорте отдохнут 260 тыс. гостей, а всего в январе в городе побывают около 350 тыс. туристов. В связи с этим на курорте открыли обсерватор для туристов с подозрением на ковид и увеличили коечный фонд для лечения зараженных коронавирусом.

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28 декабря пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в отремонтированной части кожвендиспансера для больных COVID-19 оборудуют 200 мест, в том числе 12 реанимационных. Это будет пятый ковид-госпиталь на курорте. Теперь общее число инфекционных коек в Сочи достигнет 1 тыс. 20.

«Сейчас мы готовимся принять первых 50 пациентов, которым еще требуется медицинское наблюдение», — сообщил главный врач кожно-венерологического диспансера № 2 Сочи Борис Джиоев.

По его словам, штат нового отделения приступит к работе на последней неделе декабря.

Как заверили в мэрии курорта, минздрав Краснодарского края снабдил инфекционное отделение сочинского ковид-госпиталя необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Там завершается монтаж кислородного оборудования. Сотрудники отделения еженедельно сдают ПЦР-тесты и проходят термометрию. На территории больницы организовали площадку для обработки машин скорой помощи.

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В администрации Сочи обратили внимание, что приемное отделение ковидного центра отгорожено от основного диспансера, где продолжают лечить пациентов по основному профилю, — для них предусмотрены отдельный вход и лифт.

Здравоохранение Коронавирус Курорты и туризм Медицина Сочи

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