СМИ сообщили о возможных побочных эффектах после вакцинации от COVID-19

Российские журналисты 3 декабря узнали, какие осложнения могут возникнуть после прививки отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V»

Владимир Путин 11 августа заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. По словам президента, одна из его дочерей испытала на себе этот препарат. Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила министра здравоохранения РФ Владимира Мурашко отложить регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Накануне Путин сообщил, что за все время в России произвели около 2 млн доз вакцины от коронавируса. По его мнению, это позволит начать масштабную вакцинацию населения. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Старт массовой вакцинации запланирован на конец следующей недели.

Прививать будут вакциной «Спутник V». Корреспондент РИА «Новости» ознакомился с памяткой с рекомендациями к препарату и рассказал, что написано в документе.

В методичке говорится, что в большинстве случаев люди хорошо переносят прививку. Если после вакцинации человек почувствует недомогание, волноваться не надо — это признак формирования иммунитета. При проявлении слабости, усталости и тошноты следует снизить физическую активность и отдохнуть. А при температуре выше 38° нужно принять парацетамол или ибупрофен. Однако если температура держится выше 39° и не сбивается дольше четырех часов после приема лекарств, необходимо вызвать врача. Согласно документу, ломота, озноб, жар, головная боль или температура выше 37° возникает у 5,7%. Боль, зуд, отек и покраснение на месте укола встречались у 4,7% (для уменьшения отека и дискомфорта можно принять лекарство от аллергии).