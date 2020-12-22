Портал Юга.ру попытался разобраться, что не так с господдержкой владельцев детских игровых комнат на Кубани (и есть ли она вообще)

Напомним, в начале пандемии глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей.

С этого дня в регионе больше не могли работать бассейны, фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта, бани, сауны, хамамы, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, театры, концертные залы, боулинги, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения, фуд-корты, а также запрещено было проводить экскурсии. Со временем власти разрешили работу ряду объектов потребсферы, однако кинотеатры и детские игровые комнаты, например, не могут открыться до сих пор.

Спустя девять месяцев , губернатор Вениамин Кондратьев решил помочь деньгами детским игровым комнатам в ТРК и ТРЦ региона. На поддержку выделили 12,9 млн рублей , сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Порядок предоставления субсидий юрлицам и ИП, оказывающим данные услуги, разработал департамент потребительской сферы региона. Чтобы получить выплату из краевого бюджета, предприниматели должны подать документы. Прием заявок продлится до 15 января 2021 года.

В декабре в Краснодаре владелец сети игровых детских площадок в ТРЦ Владислав Матеркин стал проводить одиночные пикеты около здания краевой администрации. Видео с участием бизнесмена неоднократно публиковались в соцсетях. Портал Юга.ру связался с предпринимателем, и вот что он рассказал.

Портал Юга.ру обратился в пресс-службу краевого департамента потребсферы с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что прием заявок на помощь субъектам малого и среднего бизнеса стартовал только 17 декабря . А также добавили, что максимально захватывает пострадавших предпринимателей-владельцев игровых комнат именно ОКВЭД 93.29.9 [Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки]. По словам представителя департамента, субсидия невозвратная.