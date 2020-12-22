«Нужно, чтобы кто-то был закрыт». Поговорили с владельцем сети детских игровых комнат, который почти 10 месяцев не может работать и пикетирует у здания администрации Кубани
Портал Юга.ру попытался разобраться, что не так с господдержкой владельцев детских игровых комнат на Кубани (и есть ли она вообще)
Напомним, в начале пандемии глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей.
С этого дня в регионе больше не могли работать бассейны, фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта, бани, сауны, хамамы, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, театры, концертные залы, боулинги, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения, фуд-корты, а также запрещено было проводить экскурсии.
Со временем власти разрешили работу ряду объектов потребсферы, однако кинотеатры и детские игровые комнаты, например, не могут открыться до сих пор.
Спустя девять месяцев, губернатор Вениамин Кондратьев решил помочь деньгами детским игровым комнатам в ТРК и ТРЦ региона. На поддержку выделили 12,9 млн рублей, сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Порядок предоставления субсидий юрлицам и ИП, оказывающим данные услуги, разработал департамент потребительской сферы региона.
Чтобы получить выплату из краевого бюджета, предприниматели должны подать документы. Прием заявок продлится до 15 января 2021 года.
В декабре в Краснодаре владелец сети игровых детских площадок в ТРЦ Владислав Матеркин стал проводить одиночные пикеты около здания краевой администрации. Видео с участием бизнесмена неоднократно публиковались в соцсетях.
Портал Юга.ру связался с предпринимателем, и вот что он рассказал.
Владислав Матеркин — Мы не работаем с 26 марта, соответственно и выручки у меня нет. В начале я платил зарплату сотрудникам, но в итог все уволились, потому что платил 12 тыс. 130 рублей [минимальный размер оплаты труда]. Сейчас, конечно, уже ничего не плачу, потому что денег нет.
Я подсчитал, что за это время потерял минимум 30 млн прибыли. Мне, конечно, пошли навстречу арендодатели — очень сильно снизили плату на время простоя, а вот сейчас меня выселяют из офиса, потому что нечем платить. А я юрлицо и по закону должен находится на юридическом адресе, указанном в документах. Если меня выселят — налоговая придет проверять, а меня нет и оштрафуют.
Меня поражает, что, например, в соседней Адыгее подобные площадки работают без проблем. Кроме того, детские кафе скажем, «Фанфипарк» напротив краевой администрации, тоже работают, а мы — нет.
Мне мои коллеги рассказали, что они были на приеме у Потемкиной, в Роспотребнадзоре, и она заявила, что нужно, чтобы кто-то был закрыт.
Я пикетирую краевую администрацию и очень хочу поговорить с губернатором. Но пока ко мне выходят лишь сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и предлагают написать обращение. А смысл? Первое письмо-обращение к губернатору мы написали еще в августе, и тогда нам департамент потребсферы и министерство экономики пообещали, что нам компенсируют часть коммуналки и расходов на зарплаты. Однако этого не произошло. По сути, эти деньги пройдут транзитом и это не помощь бизнесу.
По поводу выделения средств на поддержку [речь о почти 13 млн рублей, о которых говорилось выше], — заявки на них принимают от нас с октября, однако с того момента так ничего и не изменилось.
Портал Юга.ру обратился в пресс-службу краевого департамента потребсферы с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что прием заявок на помощь субъектам малого и среднего бизнеса стартовал только 17 декабря. А также добавили, что максимально захватывает пострадавших предпринимателей-владельцев игровых комнат именно ОКВЭД 93.29.9 [Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки]. По словам представителя департамента, субсидия невозвратная.
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Отметим, что администрация Краснодарского края в своем релизе о поддержке игровых комнат упоминала, что по поручению губернатора в регионе разработали план восстановления экономики.
«Документ содержит в себе антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений», — говорится в пресс-релизе.
Редакция изучила документ и обнаружила, что по нему из краевого бюджета в ноябре 2020 года предусматривалось выделить 21,6 млн рублей судбсидий владельцам игровых комнат.
Юга.ру спросили в департаменте потребсферы Кубани, почему сумма выплат на поддержку отрасли снизилась с 21,6 до 12,9 млн рублей? «Потому что потребность пересчитали после уточнения расходов», — объяснили в пресс-службе ведомства.
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