В Краснодаре мужчина не смог удержаться на балконе пятого этажа, упал и погиб

Краснодарский край

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Утром 29 сентября в Краснодаре погиб мужчина, который висел на балконе одного из многоэтажных домов

29 сентября в краснодарских пабликах выложили видео с происшествием, которое случилось в ЖК «Панорама» около 10:00. На кадрах, опубликованных в Typodar (осторожно, контент может шокировать), видно, что мужчина висит на внешней стороне общего балкона пятого этажа. Он пытается подтянуть тело руками и зацепиться за бортик ногами, однако примерно через 40 секунд падает на землю.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в СУ СК России по Краснодарскому краю. В ведомстве сообщили, что 40-летний мужчина погиб. По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства:

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте продолжает работать следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Напомним, накануне в Новороссийске из окна пятого этажа выпал трехлетний ребенок. Он выжил, в тяжелом состоянии его увезли в больницу.

Краснодар Происшествия Следственный комитет смерть

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