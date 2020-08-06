В Краснодаре 28-летняя женщина разбилась, выпав из окна

Краснодарский край

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6 августа в Краснодаре женщина погибла после падения с высоты

О происшествии написали в местных пабликах. Утром в телеграме Typodar рассказали, что женщина выпала из окна 16 этажа дома на улице Сормовской, 208. Это случилось в 3:00.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что погибла 28-летняя женщина. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертизы.

Напомним, 16 июня в Сочи из окна выпал 32-летний мужчина. Он тоже погиб.

Краснодар Следственный комитет смерть

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