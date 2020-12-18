Будут ли в Краснодаре продлевать новогодние каникулы из-за ковида? Отвечает мэрия

В декабре портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара о работе школ в период коронавируса

В начале декабря портал Юга.ру отправил запрос мэрии и 18 декабря получил ответ. Редакция поинтересовалась, какое количество школ закрыли на карантин в Краснодаре из-за коронавируса в 2020 году. В пресс-службе ответили, что с сентября по настоящее время из-за заражения учеников и педагогов COVID-19 полностью приостанавливали функционирование пяти учреждений.