Будут ли в Краснодаре продлевать новогодние каникулы из-за ковида? Отвечает мэрия

Краснодарский край

Распечатать

В декабре портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара о работе школ в период коронавируса

В начале декабря портал Юга.ру отправил запрос мэрии и 18 декабря получил ответ. Редакция поинтересовалась, какое количество школ закрыли на карантин в Краснодаре из-за коронавируса в 2020 году. В пресс-службе ответили, что с сентября по настоящее время из-за заражения учеников и педагогов COVID-19 полностью приостанавливали функционирование пяти учреждений.

Также Юга.ру спросили, будут ли в городе продлевать новогодние школьные каникулы. Мэрия ответила, что сейчас продление зимних каникул в краевом центре не планируется.

Читайте также:

Напомним, продолжительность осенних каникул на Кубани также не меняли. При этом 10 декабря стало известно, что в регионе за 2,5 недели число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в 3 раза и достигло 10 тыс. человек. По данным на тот момент, в столице была полностью закрыта школа № 79 с 261 учеником.

Сейчас в городе, как и во всем регионе, продолжает действовать режим повышенной готовности. Последний раз рукодство региона продлило его до 31 декабря. 

Коронавирус Краснодар Образование Школа

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В конце года на Кубани планируют открыть 5 круглосуточных КТ-центров для диагностики коронавируса
Будут ли в Краснодаре продлевать новогодние каникулы из-за ковида? Отвечает мэрия
Хабиб стал лучшим международным спортсменом года по версии BBC
В выходные на Кубани будет немного снежно
На Кубани от ковида умерли еще 12 человек, в том числе 33-летний краснодарец
В Сочи умерла основательница Троице-Георгиевского женского монастыря

Лента новостей

Партнерский

Архитектор, водитель или шашлычник?

Тест на идеальную профессию

Партнерский

Новые инсайты и заряд мотивации

Что еще дал кубанским предпринимателям бизнес‑кэмп «Мой бизнес»

Партнерский

Как комиссионки охраняют природу?

5 сетей в Краснодаре

Реклама на портале