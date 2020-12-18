Будут ли в Краснодаре продлевать новогодние каникулы из-за ковида? Отвечает мэрия
В декабре портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара о работе школ в период коронавируса
В начале декабря портал Юга.ру отправил запрос мэрии и 18 декабря получил ответ. Редакция поинтересовалась, какое количество школ закрыли на карантин в Краснодаре из-за коронавируса в 2020 году. В пресс-службе ответили, что с сентября по настоящее время из-за заражения учеников и педагогов COVID-19 полностью приостанавливали функционирование пяти учреждений.
Также Юга.ру спросили, будут ли в городе продлевать новогодние школьные каникулы. Мэрия ответила, что сейчас продление зимних каникул в краевом центре не планируется.
Напомним, продолжительность осенних каникул на Кубани также не меняли. При этом 10 декабря стало известно, что в регионе за 2,5 недели число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в 3 раза и достигло 10 тыс. человек. По данным на тот момент, в столице была полностью закрыта школа № 79 с 261 учеником.
Сейчас в городе, как и во всем регионе, продолжает действовать режим повышенной готовности. Последний раз рукодство региона продлило его до 31 декабря.
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