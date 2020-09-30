Минобр Кубани рассказал, сколько будут длиться осенние каникулы в школах

Краснодарский край

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30 сентября стало известно о длительности осенних каникул в школах Краснодарского края в период коронавируса

29 сентября стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить предстоящие осенние каникулы. По данным RT, их продолжительность увеличили вдвое: школьники не будут заниматься с 5 по 18 октября. Такие изменения ввели из-за «осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19».

Кроме того, на эти же две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

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Портал Юга.ру спросил у министерства образования и науки Краснодарского края, планируют ли власти увеличить продолжительность осенних каникул в школах. В ведомстве ответили 30 сентября, что каникулы продлевать не собираются. При этом школы в муниципалитетах сами определяют время, в которое ученики будут отдыхать: в ряде учебных заведений они начнутся 25 октября, в некоторых районах эти сроки сместят. Однако длиться каникулы в любом случае будут не больше недели.

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«У нас стабильная эпидемиологическая обстановка. Школы работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Изменений по длительности каникул в школах края не планируется», — сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Следует отметить, что 30 сентября на сессии ЗСК губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что никаких предпосылок для введения карантина сейчас нет.

Дети Коронавирус Школа

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