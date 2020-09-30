Минобр Кубани рассказал, сколько будут длиться осенние каникулы в школах

30 сентября стало известно о длительности осенних каникул в школах Краснодарского края в период коронавируса

29 сентября стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить предстоящие осенние каникулы. По данным RT, их продолжительность увеличили вдвое: школьники не будут заниматься с 5 по 18 октября. Такие изменения ввели из-за «осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19».

Кроме того, на эти же две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.