Минобр Кубани рассказал, сколько будут длиться осенние каникулы в школах
30 сентября стало известно о длительности осенних каникул в школах Краснодарского края в период коронавируса
29 сентября стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить предстоящие осенние каникулы. По данным RT, их продолжительность увеличили вдвое: школьники не будут заниматься с 5 по 18 октября. Такие изменения ввели из-за «осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19».
Кроме того, на эти же две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.
Портал Юга.ру спросил у министерства образования и науки Краснодарского края, планируют ли власти увеличить продолжительность осенних каникул в школах. В ведомстве ответили 30 сентября, что каникулы продлевать не собираются. При этом школы в муниципалитетах сами определяют время, в которое ученики будут отдыхать: в ряде учебных заведений они начнутся 25 октября, в некоторых районах эти сроки сместят. Однако длиться каникулы в любом случае будут не больше недели.
Читайте также:
«У нас стабильная эпидемиологическая обстановка. Школы работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Изменений по длительности каникул в школах края не планируется», — сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, науки и молодежной политики.
Следует отметить, что 30 сентября на сессии ЗСК губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что никаких предпосылок для введения карантина сейчас нет.