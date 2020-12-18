На Кубани за сутки зафиксировали 187 новых случаев COVID-19 и 12 смертей

Оперативный штаб Краснодарского края 18 декабря сообщил, что диагноз коронавирус подтвердился еще у 187 человек

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки подтвердилось еще 28 тыс. 552 случая COVID-19. По всей стране зафиксировали 611 летальных исходов, выздоровели 26 тыс. 93 человека, написал RT .

Всего к 18 декабря в России коронавирус подтвердился у 2 млн 791 тыс. 220 человек. За весь период скончались 49 тыс. 762 инфицированных, еще 2 млн 228 тыс. 633 пациента выздоровели.

Больше всего новых случаев за прошлые сутки выявили в столичных регионах: в Москве — 6 тыс. 937, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 757, в Московской области — 1 тыс. 485.