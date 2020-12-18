На Кубани за сутки зафиксировали 187 новых случаев COVID-19 и 12 смертей
Оперативный штаб Краснодарского края 18 декабря сообщил, что диагноз коронавирус подтвердился еще у 187 человек
Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки подтвердилось еще 28 тыс. 552 случая COVID-19. По всей стране зафиксировали 611 летальных исходов, выздоровели 26 тыс. 93 человека, написал RT.
Всего к 18 декабря в России коронавирус подтвердился у 2 млн 791 тыс. 220 человек. За весь период скончались 49 тыс. 762 инфицированных, еще 2 млн 228 тыс. 633 пациента выздоровели.
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Больше всего новых случаев за прошлые сутки выявили в столичных регионах: в Москве — 6 тыс. 937, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 757, в Московской области — 1 тыс. 485.
На юге России и в регионах Северного Кавказа суточный прирост следующий: Ростовская область — 389, Крым — 356, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 187, Дагестан — 152, Чечня — 142, Адыгея — 103, Кабардино-Балкария — 100, Карачаево-Черкесия — 93, Ингушетия — 89, Северная Осетия — 87, Севастополь — 80.
По данным оперштаба Кубани, среди 187 новых заболевших 97 женщин и 90 мужчин. В том числе ковид подтвердился у 15 детей в 5 муниципалитетах. Возраст пациентов — от 1 года до 89 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам Кубани:
- в Краснодаре — 57;
- в Абинском районе — 15;
- в Крымском и Павловском районах — по 12;
- в Туапсинском районе — 11;
- в Северском районе — 9;
- в Сочи и Темрюкском районе — по 8;
- в Новороссийске и Ейском районе — по 7;
- в Белореченском и Выселковском районах — по 5;
- в Курганинском и Новопокровском районах — по 4;
- в Горячем Ключе и Лабинском районе — по 3;
- в Геленджике, Староминском, Щербиновском, Ленинградском, Крыловском районах — по 2;
- в Анапе, Армавире, Тихорецком, Белоглинском, Динском, Каневском, Приморско-Ахтарском районах — по 1.
В региональном минздраве уточнили, что за все время коронавирус обнаружили у 25 тыс. 294 человек, в том числе у 2 тыс. 133 детей. Показатель заболеваемости достиг 445,6 случаев на 100 тыс. населения края.
К 18 декабря выздоровели 17 тыс. 122 кубанца. В ковидных госпиталях умерли 762 человека (+12 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 135 пациентов, еще 5 — на ЭКМО.
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За время наблюдений к кубанским медиками обратились 122 тыс. 77 человек с подозрением на коронавирус, из них 8 тыс. 461 ребенок. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдается 10 тыс. 453 человека, включая 2 тыс. 846 детей. В лабораториях Кубани провели 1 млн 923 тыс. 665 исследований на COVID-19.
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