В Сочи умерла основательница Троице-Георгиевского женского монастыря
В Сочи в декабре скончалась основательница Троице-Георгиевского женского монастыря игумения Анастасия
Монахиня ушла из жизни на 63-м году, сообщили 17 декабря на сайте Сочинской епархии.
«Просим молитв об упокоении новопреставленной игумении Анастасии, основательницы Троице-Георгиевского женского монастыря», — говорится в публикации на странице обители «ВКонтакте».
В монастыре порталу Юга.ру напомнили, что игумения Анастасия (в миру — Татьяна Михалко) в 1999 году основала в сочинском селе Лесном Троице-Георгиевский женский монастырь и была его первой настоятельницей. С декабря 2019 года настоятельницей монастыря назначена игумения Дросида.
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Игумения Анастасия родилась 15 августа 1958 года в белорусском городе Червень. После школы пошла работать в миссионерский отдел Белорусской епархии. 4 января 1999 года была пострижена в монашество с именем Анастасия и назначена благочинной Мафо-Мариинского женского монастыря в Белгороде. В 1999 году была переведена в Сочи по просьбе Майкопского архиепископа Филарета для строительства и создания монастыря, назначена его настоятельницей в августе того же года.
На сайте Сочинской епархии уточняется, что монастырь построен на небольшой заброшенной базе отдыха местного железобетонного завода, в память о существовавшем в начале XX века Троицком мужском монастыре. На территории монастыря есть колодец с освященной водой, построены жилые корпуса для монахинь и девять храмов. Все церкви возведены по проекту архитектора Федора Афуксениди.
Ранее Юга.ру писали о кончине ряда высокопоставленных священнослужителей, ушедших из жизни в 2020 году. Так, в августе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в том же месяце умерли его личный секретарь и младший брат протоиерей Владимир Кириченко и старшая сестра монахиня Мария, а также клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии Александр Чесноков и протоиерей Александр Пантелеев. В ноябре скончался болевший коронавирусом клирик собора Александра Невского в Краснодаре архимандрит Амвросий.
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