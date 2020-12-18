В Сочи умерла основательница Троице-Георгиевского женского монастыря

В монастыре порталу Юга.ру напомнили, что игумения Анастасия (в миру — Татьяна Михалко) в 1999 году основала в сочинском селе Лесном Троице-Георгиевский женский монастырь и была его первой настоятельницей. С декабря 2019 года настоятельницей монастыря назначена игумения Дросида.

Игумения Анастасия родилась 15 августа 1958 года в белорусском городе Червень. После школы пошла работать в миссионерский отдел Белорусской епархии. 4 января 1999 года была пострижена в монашество с именем Анастасия и назначена благочинной Мафо-Мариинского женского монастыря в Белгороде. В 1999 году была переведена в Сочи по просьбе Майкопского архиепископа Филарета для строительства и создания монастыря, назначена его настоятельницей в августе того же года.

На сайте Сочинской епархии уточняется, что монастырь построен на небольшой заброшенной базе отдыха местного железобетонного завода, в память о существовавшем в начале XX века Троицком мужском монастыре. На территории монастыря есть колодец с освященной водой, построены жилые корпуса для монахинь и девять храмов. Все церкви возведены по проекту архитектора Федора Афуксениди.