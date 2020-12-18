На Кубани возобновили расследование массового убийства мирных граждан во время немецкой оккупации

В декабре на Кубани СК продолжил предварительное следствие по делу о геноциде жителей Краснодара и других населенных пунктов

Ведомство планирует установить конкретные лица из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которые причастны к убийству мирного населения и которым удалось избежать ответственности за это. Согласно архивным данным, в 1942-1943 году в Краснодарский край и Ростовскую область для проведения карательных операций направили Зондеркоманду СС-10 «а» с мобильными газовыми камерами. Ее возглавлял доктор Курт Кристман.

Установлено, что с августа 1942 года по январь 1943-го члены Зондеркоманды с участием пособников в станицах Марьянской и Старощербиновской расстреляли более 247 человек. Кроме того, во время оккупации в станице Березанской, селе Третья Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре захватчики, используя газовые камеры, массово убили не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения и психиатрических больниц. Кроме того, есть данные о море голодом и засыпании землей живых людей.

По фактам массового убийства в 1970 году Управление КГБ при Совете Министров СССР завело уголовное дело. Часть военнослужащих Зондеркоманды СС-10 «а», в том числе Курта Кристмана, Юханеса Эрнста Киндера, Курта Тримборна, осудили. Однако другие участники, среди которых подчиненный Кристмана Гельмут Оберлендер, не понесли наказание. Известно, что в 1972 году уголовное дело против него приостановили. В материалах имеются сведения, что сейчас Оберлендер живет в одном из зарубежных государств.

18 декабря 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что предварительное расследование по уголовному делу об убийствах возобновили.