В Ейске перепроверят места захоронения воспитанников детского дома, убитых фашистами

В Ейском краеведческом музее 24 января рассказали о планах исследования территории, на которой были захоронены убитые фашистами дети

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в октябре 2019 года Следственный комитет заявил о начале расследования по факту убийства воспитаников Ейского детского дома. В октябре 1942 года члены зондеркоманды, вооруженной мобильными газовыми камерами, убили 214 детей. Их тела нашли в 1943 году после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в районе Широчанского хутора. Некоторых военных, в том числе руководителя зондеркоманды, немецкого доктора Курта Кристмана, осудили. Однако другие причастные к преступлению так и не понесли наказание. В связи с этим в России возбудили уголовное дело по ст. 357 УК РФ (Геноцид). Известно, что после этого прокуратура Германии со своей стороны начала проверку и изучение архивных материалов.

Заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко рассказала, что в 1943 году найденные тела детей эксгумировали и перезахоронили на городском кладбище. Она уточнила, что, по данным архивных документов, к новому месту погребения перевезли только 50 гробов. С тех пор поисковые работы на первоначальном месте захоронения не проводились. Факт перезахоронения всех погибших нуждается в проверке, подытожила Самсонова.

«Работники музея совместно с обществом „Поиск“ сейчас разрабатывают стратегию дальнейших действий, изучая архивные и исторические материалы, на основе которых будут воссозданы координаты первоначального места захоронения», — добавила она.

Раскопки планируют провести весной, с марта по апрель, написал ТАСС 24 января. Обследование пройдет в рамках возбужденного уголовного дела, поэтому участие в нем примут и следователи.