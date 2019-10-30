Статья «Геноцид». СК спустя 77 лет возбудил дело об убийстве фашистами воспитанников Ейского детдома
Главное следственное управление Следственного комитета РФ взялось расследовать убийство в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома
Ранее ФСБ России рассекретила архивные материалы, связанные с этим случаем. По этим данным, в 1942–1943 годах в Краснодарский край направили зондеркоманду СС-10 «а», которую возглавил немецкий военный доктор Курт Кристман. Они были вооружены мобильными газовыми камерами. В пресс-службе Следственного комитета России пояснили, что целью немецких военных было уничтожение советских людей.
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Члены зондеркоманды с участием начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха 9 и 10 октября 1942 года с помощью мобильных газовых камер убили 214 воспитанников детского дома. Их тела нашли после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора.
Часть военных, в том числе и Курта Кристмана, за совершение этих преступлений осудили. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух, а также неизвестные военные так и не понесли наказание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (Геноцид). В ведомстве заявили, что, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, следователи имеют все основания для расследования этого дела.
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«В соответствии с уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности», — говорится в сообщении СК России.
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с июля по август проходила выставка «Помни о нас». Экспозицию посвятили памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, которые погибли во время нацистской оккупации Северного Кавказа. Интервью с куратором выставки можно почитать в материале портала Юга.ру.
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