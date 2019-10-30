Статья «Геноцид». СК спустя 77 лет возбудил дело об убийстве фашистами воспитанников Ейского детдома

Краснодарский край

Распечатать

Главное следственное управление Следственного комитета РФ взялось расследовать убийство в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома

Ранее ФСБ России рассекретила архивные материалы, связанные с этим случаем. По этим данным, в 1942–1943 годах в Краснодарский край направили зондеркоманду СС-10 «а», которую возглавил немецкий военный доктор Курт Кристман. Они были вооружены мобильными газовыми камерами. В пресс-службе Следственного комитета России пояснили, что целью немецких военных было уничтожение советских людей. 

Читайте также:

Члены зондеркоманды с участием начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха 9 и 10 октября 1942 года с помощью мобильных газовых камер убили 214 воспитанников детского дома. Их тела нашли после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Часть военных, в том числе и Курта Кристмана, за совершение этих преступлений осудили. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух, а также неизвестные военные так и не понесли наказание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (Геноцид). В ведомстве заявили, что, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, следователи имеют все основания для расследования этого дела.

Смотрите также:

«В соответствии с уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности», — говорится в сообщении СК России.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с июля по август  проходила выставка «Помни о нас». Экспозицию посвятили памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, которые погибли во время нацистской оккупации Северного Кавказа. Интервью с куратором выставки можно почитать в материале портала Юга.ру.

Великая Отечественная война Детские дома Ейский район История Следственный комитет Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Водителям и детям Кубани напомнили, как нужно вести себя на дороге в непогоду
В Сочи прогнозируют сильный дождь, грозу и усиление ветра
На Кубани ввели понятие «социального предпринимательства». Ему пообещали господдержку
В Анапе отпразднуют День народного единства: расписание
В Майкопском районе пройдут массовые проверки домов с печным отоплением
Обманутым дольщикам дадут 5 млрд рублей на завершение недостроев

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале