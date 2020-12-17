Около мэрии Краснодара спилили 12 елок, чтобы высадить на их месте такие же

В середине декабря в Краснодаре срубили 12 елей около здания администрации из-за поражения деревьев паразитами

17 декабря урбанист и участник общественного движения «Городские движения» Мирослав Валькович рассказал в своем телеграме, что около здания администрации Краснодара на улице Красной, 122 спилили голубые ели. В ночь на четверг на их месте начали высаживать новые. Ранее активист публиковал акт обследования деревьев специалистами Рослесозащиты. Согласно документу, ели были поражены большим количеством клещей, грибка, короедов и ложнощитовки еловой [насекомое-вредитель]. Именно из-за паразитов деревья стали ослабленными и усыхающими.

Валькович отметил, что причиной поражения растений стали недостаточные карантинные меры посадочного материала и отсутствие ухода за ними. После того, как в октябре муниципальный центр озеленения решил спилить зараженные ели и заменить их новыми, прошла общественная дискуссия, в которой активисты выступили против такой процедуры. Их не устраивало то, что больные растения собираются заменить на деревья того же вида: «Но что удивило — менять решили снова на такие же ели. То есть наступают на те же грабли. Я пообщался со специалистом Рослесзащиты и он ответил, что да, данные фитопатогены свойственны в большей мере именно к хвойникам и достаточно заразны. Следовательно, практически нет возможности полностью дезинфицировать почву и окружающую среду — эта гадость спокойно перейдет на новые ели, даже если пройдут 100% карантин. Она останется и на плитке, и даже на самом здании администрации, не говоря уже про почву», — писал урбанист в «Яндекс.Дзене».