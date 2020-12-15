Власти Краснодара рассказали, куда жаловаться на незаконную вырубку и обрезку деревьев

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали порталу Юга.ру об ответственности подрядчика за незаконную вырубку и обрезку деревьев

Напомним, в начале декабря портал Юга.ру решил поинтересоваться у администрации Краснодара, по каким критериям специалисты выбирают деревья для обрезки. Ранее редакция публиковала объяснение властей, почему в городе спиливают здоровые на вид деревья.

Также в пресс-службе мэрии краевой столицы рассказали, что жители могут пожаловаться на некачественную работу по уходу за зелеными насаждениями на официальном сайте администрации в разделе «Текущее состояние зеленых насаждений города». Там размещена специализированная форма «Мониторинг зеленых насаждений» по вопросам вырубки, обрезки и высадки деревьев.

При этом на обращения, поступившие через эту форму, не предусмотрены письменные ответы. Если человек хочет получить письменный ответ, он может обратиться с письменным заявлением в отдел по обращениям граждан управления делами администрации Краснодара.

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В администрации добавили, что иногда встречаются случаи некачественно выполненной обрезки деревьев подрядными организациями, с которыми заключены муниципальные контракты. В 2020 году составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушение норм обрезки зеленых насаждений.

Условиями муниципального контракта предусмотрена ответственность за некачественное исполнение обязательств в виде штрафов, кроме того, исполнитель по муниципальному контракту также несет гарантийные обязательства.

Все спиленные деревья переходят в собственность подрядной организации — она и занимается утилизацией.

Благоустройство Краснодар Растениеводство

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