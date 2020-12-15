Власти Краснодара рассказали, куда жаловаться на незаконную вырубку и обрезку деревьев

Напомним, в начале декабря портал Юга.ру решил поинтересоваться у администрации Краснодара, по каким критериям специалисты выбирают деревья для обрезки. Ранее редакция публиковала объяснение властей, почему в городе спиливают здоровые на вид деревья.

Также в пресс-службе мэрии краевой столицы рассказали, что жители могут пожаловаться на некачественную работу по уходу за зелеными насаждениями на официальном сайте администрации в разделе «Текущее состояние зеленых насаждений города». Там размещена специализированная форма «Мониторинг зеленых насаждений» по вопросам вырубки, обрезки и высадки деревьев.

При этом на обращения, поступившие через эту форму, не предусмотрены письменные ответы. Если человек хочет получить письменный ответ, он может обратиться с письменным заявлением в отдел по обращениям граждан управления делами администрации Краснодара.